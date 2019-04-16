2 ноября на пленарном заседании Верховный Совет рассмотрел в первом чтении законодательную инициативу депутата Юрия Кучеренко, предполагающую расширение списка иностранных валют, которые включаются в золотовалютные резервы республики. В настоящее время таковые: доллар США, евро, российский рубль, фунт стерлингов, йена и швейцарский франк, сообщает novostipmr.com
«На протяжении последних лет в качестве резервной валюты в ряде государств стал использоваться также китайский юань. Он в 2016 году признан мировой резервной валютой. В настоящее время в связи со сложной геополитической и экономической обстановкой в мире и в целях обеспечения устойчивости банковского сектора республики он нарастил операции, проводимые с китайскими юанями», - констатировал Юрий Кучеренко.
Поправки в Закон «О Центральном банке ПМР», расширяющие перечень резервных валют в Приднестровье за счёт юаня, приняты в первом чтении.