Dnestr.TV

 
0

Приднестровье намерено расширить список резервных валют

Приднестровье намерено расширить список резервных валют

2 ноября на пленарном заседании Верховный Совет рассмотрел в первом чтении законодательную инициативу депутата Юрия Кучеренко, предполагающую расширение списка иностранных валют, которые включаются в золотовалютные резервы республики. В настоящее время таковые: доллар США, евро, российский рубль, фунт стерлингов, йена и швейцарский франк, сообщает novostipmr.com

«На протяжении последних лет в качестве резервной валюты в ряде государств стал использоваться также китайский юань. Он в 2016 году признан мировой резервной валютой. В настоящее время в связи со сложной геополитической и экономической обстановкой в мире и в целях обеспечения устойчивости банковского сектора республики он нарастил операции, проводимые с китайскими юанями», - констатировал Юрий Кучеренко.

Поправки в Закон «О Центральном банке ПМР», расширяющие перечень резервных валют в Приднестровье за счёт юаня, приняты в первом чтении.
  • Сегодня, 15:28
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Бендерах прошла Церемония прощания и захоронения прах ...
  • Отчётно-выборная конференция общественной организации « ...
  • С 1 октября 2022 года на IV квартал установлены новые в ...
  • О мобилизации в Молдове. Пранк с президентом Молдовы Ма ...
  • Данилов о взрыве на Крымском мосту: С днем рождения, ми ...
  • Украина закроет таможенные пункты на границе с Молдавие ...
  • Сообщение Посольства России в Молдове
  • На 91-м году ушёл из жизни Заслуженный работник культур ...
  • Компания Moldovagaz вошла в «десятку» сверхдоходных ком ...
  • Тринадцать стран ЕС нарастили импорт товаров из России

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Бендерах прошла Церемония прощания и захоронения прах ...
  • Отчётно-выборная конференция общественной организации « ...
  • С 1 октября 2022 года на IV квартал установлены новые в ...
  • О мобилизации в Молдове. Пранк с президентом Молдовы Ма ...
  • Данилов о взрыве на Крымском мосту: С днем рождения, ми ...
  • Украина закроет таможенные пункты на границе с Молдавие ...
  • Сообщение Посольства России в Молдове
  • На 91-м году ушёл из жизни Заслуженный работник культур ...
  • Компания Moldovagaz вошла в «десятку» сверхдоходных ком ...
  • Тринадцать стран ЕС нарастили импорт товаров из России
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна