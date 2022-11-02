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МИД РФ пообещал ответить на высылку российского дипломата из Кишинева

МИД РФ пообещал ответить на высылку российского дипломата из Кишинева

МИД России пообещал «ответить» на высылку российского дипломата из Кишинева, сообщается на сайте министерства.

В заявлении отмечается, что решение выслать дипломата РФ — «очередное подтверждение курса Кишинева на демонтаж российско-молдавского сотрудничества».

Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с решением молдавской стороны объявить «persona nоn grata» сотрудника Посольства России в Молдавии:

2253-02-11-2022

"1 ноября власти Республики Молдова объявили сотрудника Посольства России в Кишиневе «persona nоn grata».

Решение выслать российского дипломата стало очередным подтверждением курса нынешних молдавских властей на демонтаж российско-молдавского сотрудничества, которое имеет многоплановый характер и глубокие исторические корни. Все это делается не без подсказки европейских и заокеанских покровителей Кишинева.

Данный недружественный шаг является элементом активной антироссийской кампании, развернутой прозападными политистеблишментом и средствами массовой информации Молдавии. Раскручиваются надуманные тезисы о «российской военной угрозе», «злонамеренном вмешательстве» России во внутренние дела Молдавии. Никакими фактами эта бездоказательная шумиха не подкрепляется. Ее истинные цели в том, чтобы отвлечь внимание граждан от крайне непростой внутриполитической и экономической ситуации в стране, с которой не способны совладать нынешние власти в Кишиневе.

Прискорбно, что в жертву конъюнктурным целям и стремлению угодить Западу молдавские власти приносят традиционно дружественные отношения между нашими близкими странами. Убеждены, что это не соответствует их долгосрочным интересам, в первую очередь – самой Республики Молдова.

Действия Кишинева не останутся без ответа с российской стороны", - сообщает mid.ru
  • Сегодня, 15:45
  • DTV
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