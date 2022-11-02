МИД России пообещал «ответить» на высылку российского дипломата из Кишинева, сообщается на сайте министерства.
В заявлении отмечается, что решение выслать дипломата РФ — «очередное подтверждение курса Кишинева на демонтаж российско-молдавского сотрудничества».
Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с решением молдавской стороны объявить «persona nоn grata» сотрудника Посольства России в Молдавии:
2253-02-11-2022
"1 ноября власти Республики Молдова объявили сотрудника Посольства России в Кишиневе «persona nоn grata».
Решение выслать российского дипломата стало очередным подтверждением курса нынешних молдавских властей на демонтаж российско-молдавского сотрудничества, которое имеет многоплановый характер и глубокие исторические корни. Все это делается не без подсказки европейских и заокеанских покровителей Кишинева.
Данный недружественный шаг является элементом активной антироссийской кампании, развернутой прозападными политистеблишментом и средствами массовой информации Молдавии. Раскручиваются надуманные тезисы о «российской военной угрозе», «злонамеренном вмешательстве» России во внутренние дела Молдавии. Никакими фактами эта бездоказательная шумиха не подкрепляется. Ее истинные цели в том, чтобы отвлечь внимание граждан от крайне непростой внутриполитической и экономической ситуации в стране, с которой не способны совладать нынешние власти в Кишиневе.
Прискорбно, что в жертву конъюнктурным целям и стремлению угодить Западу молдавские власти приносят традиционно дружественные отношения между нашими близкими странами. Убеждены, что это не соответствует их долгосрочным интересам, в первую очередь – самой Республики Молдова.
Действия Кишинева не останутся без ответа с российской стороны", - сообщает mid.ru