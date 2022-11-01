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Подоляк о западных системах ПВО: Мы сможем закрыть и небо Молдовы

Подоляк о западных системах ПВО: Мы сможем закрыть и небо Молдовы

Киев готов рассмотреть возможность защиты своими ПВО и пространства в небе над Молдовой, если такое пожелание будет озвучено Кишиневом.

Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью nordnews.md, передает realitatea.md

«Мы являемся партнерами с Молдовой, мы пытаемся помочь, но у систем ПВО есть математические ограничения. Объем крылатых ракет, используемых Россией ежедневно, а это около 50-60 ракет, перекрывает нашу ПВО", - пояснил он.

Подоляк отметил, что Украина просит европейские страны предоставить им системы ПВО, чтобы «закрыть южное побережье, в том числе небо над Молдовой».

«Если восполнить систему ПВО на нашей территории, то мы сможем закрыть небо над Молдовой. Если мы хотим защитить Европу, а Молдова является частью Европы, то, пожалуйста, дайте нам возможность сделать это", - призвал Подоляк.
  • Сегодня, 10:16
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