В программе на телеканале Jurnal TV примар заявил, что действующее правительство допустило ряд нарушений, которые в конечном итоге привели к хищению баснословных сумм, за которые платят граждане Молдовы, сообщает realitatea.md
"Кстати, газ сейчас подешевел до 800 долларов, почему не упала и цена с 29 леев?! Я хочу вам сказать, что у г-на Спыну и г-на Чебана (Вадим Чебан – директор АО «Молдовагаз» - прим.ред.) и нескольких лиц, принимающих решения из «Газпрома», есть договоренности. Более того, они воруют и у меня, и у вас, и у всех жителей города, и не только", - заявил Ион Чебан.
Также примар рассказал, что ему угрожали, если он обнародует имеющиеся у него данные. По словам Чебана, ему пригрозили тем, что с ним может что-то случиться или у него пройдут обыски.
Вадим Чебан: В следующем году мы будем первыми просить о корректировке тарифа
Хотя закупочная цена приобретаемого у концерна „Газпром” газа снижается, председатель АО „Молдовагаз” говорит, что не намерен просить НАРЭ о снижении тарифа, так как АО „Молдовагаз” накопило отклонений в размере 5 млрд леев, которые можно покрыть только за счет тарифа.
Вадим Чебан сообщил, что если международные тенденции сохранятся на стадии снижения, то лишь в следующем году можно будет наблюдать понижение тарифа, - передает IPN.
Председатель Совета директоров АО „Молдовагаз” считает, что нынешний тариф в 29,26 лея за кубометр газа является обоснованным и покрывает закупочную цену, при этом у компании есть возможность частично погасить накопившуюся задолженность. Что будет делать Moldovagaz, если «Газпром» закроет кран „У нас тарифный дефицит составляет 5 миллиардов леев.
Наибольшая его часть накопилась в этом году, поскольку закупочная цена была и 1880 долларов. Сейчас закупочная цена снижается, 821 доллар в ноябре, и в декабре мы ожидаем еще одно снижение, разницы особой не будет, но она будет снижаться. Мы не хотим любой ценой поддерживать тариф. Необходимо найти консенсус между интересами поставщика и возможностями потребителя. Понимаем, что тариф влияет на платежеспособность потребителей, которые хоть и располагают некоторыми доходами, но те не увеличиваются теми темпами, что и тарифы. Но у предприятия должны быть средства на оплату текущего потребления газа. В следующем году мы первыми выступим с корректировкой тарифа”, - отметил Вадим Чебан в эфире передачи Puncte de Reflecție на телеканале Vocea Basarabiei, пишет noi.md