"Республика Молдова впервые импортировала природный газ по реверсивной системе, с запада на восток, тем самым развеяв миф о том, что природный газ и свет могут поступать только из Российской Федерации, - написал Спыну в телеграм-канале.
Он также рассказал, что в среду "Энергоком" закупил 5,6 млн кубометров природного газа, которые были переданы через Словакию, на границе с Украиной. Они дополнят резервный запас страны, который составляет 157 млн м3.
"То, что на первый взгляд казалось нас разрушающим, теперь делает нас сильнее. Как мы и обещали, будучи солидарными, стараясь сэкономить, мы хорошо переживем эту зиму, выйдем из холодного сезона с высоко поднятой головой, станем сильнее и более энергонезависимыми. Я благодарю команду Energocom за все усилия, которые они приложили в этот сложный период", - добавил Спыну.
Ранее сообщалось, что президент РМ Майя Санду призвала румын экономить электричество, чтобы хватило и Молдове
«Румыния поставляет нам определенное количество электричества, но нам потребуется больше. Я обсуждала эту тему с господином президентом Йоханнисом и господином премьер-министром, и оба пообещали искать решения.
Думаю, что если бы в том числе румынские потребители попытались немного сэкономить, этой сэкономленной суммы хватило бы и Молдове, чтобы мы могли преодолеть кризис» , - заявила Майя Санду в интервью румынским СМИ, пишет point.md
Следует отметить, что в том же интервью на вопрос, приемлема ли для Кишинева цена, которую Молдова платит за электроэнергию из Румынии, президент Майя Санду ответила, что "это цена, которую мы можем заплатить, даже если она немного выше, чем та, которую платили наши потребители несколько месяцев назад, но это цена, которую мы хотели бы платить в будущем".
Напомним, Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) удовлетворило запрос Premier Energy о повышении тарифа на электроэнергию до 4,77 лея/кВт*ч для бытовых потребителей. Тариф вступит в силу с 4 ноября.