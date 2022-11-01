Президент Молдовы Майя Санду говорит, что многие пожилые люди жалуются ей на низкие пенсии, но добавляет, что им уже поздно решать эту проблему, раз уж они годами подряд не делали отчислений в фонд социального страхования.
«Тогда они были счастливы получать доход, теперь они, очевидно, поняли, что неофициальная работа — это большое несчастье, когда ты достиг пенсионного возраста. К сожалению, для них уже поздно решать эту проблему, но для многих других, по крайней мере, 1 из 5 работающих сегодня, самое время решить эту проблему вместе", - заявила глава молдавского государства на Международной конференции которая была организованна Министерством труда и социальной защиты РМ в партнерстве с гражданским обществом, передает unimedia.info.
«Когда я выезжаю в населенные пункты страны, я встречаю много людей, которые жалуются, что у них низкие пенсии. Пенсии низкие, потому что экономика все еще слаба, а также потому, что многие соглашаются работать нелегально или получать зарплату в конверте. Сложнее что-то изменить пожилым людям, которые годами подряд не отчисляют взносы в ФСС. Однако мы можем изменить положение почти 200 тысяч человек, которые сегодня неформально работают в сельском хозяйстве, строительстве, торговле или других сферах.
Нелегальная работа также означает ограничение доступа к медицинской помощи, ограничение права на отпуск по уходу за ребенком, плохие условия труда. Кроме того, незадекларированная работа создает недобросовестную конкуренцию между фирмами и приводит к упущенной выгоде для государства.
Затраты на незадекларированную работу высоки для всех, и всем нам нужно бороться с этим явлением. Мы знаем, что экономические агенты сталкиваются с многочисленными кризисами, и для некоторых сегодня главной проблемой является выживание. Правительство это понимает и готово помочь вам перейти на легальную работу", - отметила Майя Санду.
«Для государства незадекларированная работа означает потерю налоговых поступлений, от чего страдают все граждане и развитие страны. Например, в 2022 г. дефицит бюджета социального страхования составляет 5 млрд леев, на следующий год этот дефицит достигнет 6 млрд, а на следующий год превысит 7 млрд, и эти цифры будут увеличиваться, если не будут приняты меры. приняты меры к тому, чтобы все платили в бюджет социального страхования", - также заявил глава государства.