Третий комитет Генассамблеи ООН принял российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма, против голосовала 51 страна, передает РИА Новости.
За документ под названием "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" проголосовали 106 стран, воздержались 15. Против — 51 страна, есть в этом списке и Молдова.
В этом году за документ голосовали 106 стран, в том числе, как всегда, Израиль. Однако против в этом году оказались не только США и Украина (как было в последние годы): среди тех, кто не поддержал проект, оказались Германия, Британия, Франция, Япония, Италия, Грузия, страны Балтии, Венгрия. Страны, голосовавшие против, аргументировали свою позицию в основном тем, что Россия якобы эксплуатирует тему борьбы с неонацизмом в целях проведения спецоперации на Украине.
Эта резолюция принимается Генассамблеей ООН ежегодно. Она должна одобрить проект после того, как его поддержит третий комитет. Голосование по этому вопросу состоится позднее — обычно это происходит в декабре.
Резолюция рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, "в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны".
Авторы документа осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в частности нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.
Резолюция настоятельно призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно.
Кроме того, документ осуждает использование образовательных материалов, а также риторики во время обучения, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политическим лицемерием голосование стран Запада против резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма, назвав этот шаг аморальным, передает ria.ru
Ранее уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД Григорий Лукьянцев заявил журналистам, что Италия, Австрия и Германия впервые в истории в пятницу проголосовали на заседании Третьего комитета ГА ООН против российской резолюции, нацеленной на борьбу с героизацией нацизма.
"Суть её (резолюции - ред.) могут поставить под сомнение только аморальные деятели", - написала дипломат в своём Telegram-канале.
Она напомнила, что "в прошлом году по такому же тексту проекта резолюции ГА ООН о борьбе против героизации нацизма страны ЕС воздержались при голосовании". А в этом году западные страны проголосовали против. "И те, кто поддерживали фашизм в 20-м веке, и те, кто от него пострадали и чуть было не исчезли", - подчеркивает Захарова.
По мнению дипломата, это является "политическим лицемерием".