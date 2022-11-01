В субботу, 5 ноября, на единый номер спасения 101 поступил звонок: в Тирасполе, в переулке Дубинина, горит дом, внутри – маленький ребёнок.
Валящий дым из-под крыши обнаружил сосед. Его крики услышали жители ближайших домов. Входная дверь была закрыта. Очевидцы разбили окна и до приезда пожарных самостоятельно тушили комнату поливочным шлангом, передает пресс-центр МВД ПМР.
Всего четыре минуты потребовалось пожарному расчёту для прибытия на место происшествия.
Маленький мальчик и его пробабушка оказались заблокированными в сильно задымлённом помещении и не могли самостоятельно покинуть дом. Помощник начальника первого караула Игорь Капшук в аппарате сжатого воздуха вынес из огня ребёнка 2015 года рождения.
Дежурный службы пожаротушения Максим Каргожа и начальник первого караула Геннадий Верховецкий спасли парализованную пенсионерку 1932 года рождения.
Женщину и мальчика пожарные передали врачам скорой.
На локализацию возгорания площадью 20 м² огнеборцам потребовалось 16 минут, на ликвидацию – час. Жилая комната сгорела полностью, в коридоре закопчены стены, обгорели двери и часть личных вещей. С отравлением продуктами горения шестилетнего мальчика госпитализировали в Республиканский центр матери и ребёнка. После обследования 90-летнюю женщину отпустили домой, её жизни ничего не угрожает.
Как выяснилось, мама мальчика в момент пожара находилась на работе. Двое детей 15-ти и 6-ти лет остались дома с парализованной пробабушкой.
Старшая сестра уложила брата спать, закрыла входную дверь и ушла в магазин. Услышав это, мальчик пошёл на кухню и достал с верхней полки коробок со спичками. Вернулся в комнату и на диване начал играть с ними. Пламя быстро распространилось по комнате, возникло сильное задымление. Ребёнок испугался и побежал к пробабушке.
Главное управление по чрезвычайным ситуациям напоминает:
– не оставляйте детей без присмотра;
– не оставляйте спички в открытом доступе;
– проводите с детьми профилактические беседы о правилах пожарной безопасности.
Детская шалость может стоить жизни.
В Бендерах сбили пешехода
ДТП произошло 5 ноября около 22:00 по ул. Бендерского Восстания. Скорая ехала на вызов без спецсигналов. 53-летний водитель неотложки остановился на красный. После того как загорелся зелёный, продолжил движение.
Впереди был нерегулируемый пешеходный переход, на который неожиданно выбежал мужчина. Водитель скорой пытался уйти от столкновения, но не вышло. Боковым зеркалом ударил пешехода.
В больницу пострадавшего доставила другая бригада скорой помощи. 36-летний житель г. Бендеры находился в алкогольном опьянении. Врачи диагностировали у него открытый перелом костей голени, травму головы, сотрясение головного мозга.
Спецавтомобиль помещён на штрафплощадку ОГАИ УВД г. Бендеры. Инспекторы ДПС по факту ДТП проводят разбирательство.
В Рыбнице перевернулась фура
На перекрёстке с круговым движением улиц Степной и Горького в Рыбнице поздним вечером 5 ноября произошло ДТП.
Водитель ДАФа на крутом повороте не справился с управлением. Центр тяжести сместился. Фура, гружённая кукурузой, перевернулась.
Очевидцы аварии вызывали скорую, ГАИ и помогли водителю выбраться из салона.
Неотложка доставила 35-летнего мужчину с ушибами головы и ноги в Рыбницкую ЦРБ. От госпитализации он отказался.
По факту ДТП сотрудники ОГАИ проводят разбирательство.