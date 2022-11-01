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Украина в октябре сократила экспорт на 4,6%

Украина в октябре сократила экспорт на 4,6%

Крупнейшими торговыми партнерами Украины являются Польша, Румыния, Турция, Германия, Венгрия, Испания, Китай, Индия, США, Молдова.
Объемы украинского экспорта в октябре составили 9,2 млн. тонн, что на 4,6% меньше по сравнению с сентябрем. Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Отмечается, что наибольшее падение объемов зафиксировано в горно-металлургической отрасли. Экспорт руды сократился на 286 тысяч тонн по сравнению с сентябрем (-21%). Чугуна экспортировали на 127 тысяч тонн меньше, чем в сентябре (-63%). В абсолютных числах экспорт по этим товарам: руда - 1,06 млн тонн, чугун - 72,2 тысячи тонн. Для руды это самый низкий показатель с начала года.

В тройку лидеров экспортированых зерновых вошли пшеница - 1,96 млн тонн (+9,7%); кукуруза - 2,2 млн тонн (+2,7%); рапс - 0,669 млн тонн (-23%), пишет korrespondent.net.

Что касается масложировой отрасли в октябре, то экспорт семян подсолнечника увеличился на 71,1% - до 308 тысяч тонн, экспорт масла уменьшился на 10,3% - до 454 тысяч тонн; объемы вывезенного шрота выросли на 9,8% до 390 тысяч тонн.

Подсолнечное масло осталось лидером по выручке - 502 млн долларов. Но это на 14,9% меньше, чем в сентябре.

Также сообщается, что несмотря на номинальное увеличение объемов экспорта кукурузы в денежном исчислении зафиксировано падение на 2% до 465 млн долларов.

По словам замминистра экономики Тараса Качки, в целом стоимость украинского экспорта составила 3,8 млрд долларов. Это на 8,2% меньше, чем в сентябре.

"К этому добавилось как уменьшение объемов экспорта, так и снижение мировых цен на продовольственные и промышленные товары. В настоящее время мы наблюдаем падение в металлургии". Однако у аграриев все более-менее стабильно", - отметил он.

По информации Минэкономики, из $3,8 млрд экспорта $2,5 млрд приходится на ЕС.

Крупнейшими торговыми партнерами Украины являются Польша (560 млн долл),Румыния (412 млн долл.), Турция (234 млн долл.), Германия (233 млн долл.), Венгрия (187 млн ​​долл.), Испания (186 млн долл.), Китай (152 млн долл.), Индия (112 млн долл.), США (76 млн долл.), Молдова (76 млн долл.).

Как отметили в министерстве, украинский импорт в октябре вырос на 2,6% - до 4,6 млрд долларов. При этом объемы уменьшились на 3,1% - до 2,01 млн тонн. Лидером по импорту остаются нефтепродукты, на которые приходится 25% объема и 16% стоимости.

"В общей сложности по результатам 10 месяцев общий торговый оборот составил 80,3 млрд долларов, из которых 36,9 млрд приходится на экспорт и 43,4 млрд на импорт. По сравнению с 10 месяцами 2021 года это соответственно сокращение экспорта на 32,3%, а импорта - на 23,9%", - говорится в сообщении.

В октябре общий объем отгрузок сельхозпродукции по всем маршрутам составил 6,9 млн тонн.

  • Сегодня, 11:35
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