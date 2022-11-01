Крупнейшими торговыми партнерами Украины являются Польша, Румыния, Турция, Германия, Венгрия, Испания, Китай, Индия, США, Молдова. Объемы украинского экспорта в октябре составили 9,2 млн. тонн, что на 4,6% меньше по сравнению с сентябрем. Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
Отмечается, что наибольшее падение объемов зафиксировано в горно-металлургической отрасли. Экспорт руды сократился на 286 тысяч тонн по сравнению с сентябрем (-21%). Чугуна экспортировали на 127 тысяч тонн меньше, чем в сентябре (-63%). В абсолютных числах экспорт по этим товарам: руда - 1,06 млн тонн, чугун - 72,2 тысячи тонн. Для руды это самый низкий показатель с начала года.
В тройку лидеров экспортированых зерновых вошли пшеница - 1,96 млн тонн (+9,7%); кукуруза - 2,2 млн тонн (+2,7%); рапс - 0,669 млн тонн (-23%), пишет korrespondent.net.
Что касается масложировой отрасли в октябре, то экспорт семян подсолнечника увеличился на 71,1% - до 308 тысяч тонн, экспорт масла уменьшился на 10,3% - до 454 тысяч тонн; объемы вывезенного шрота выросли на 9,8% до 390 тысяч тонн.
Подсолнечное масло осталось лидером по выручке - 502 млн долларов. Но это на 14,9% меньше, чем в сентябре.
Также сообщается, что несмотря на номинальное увеличение объемов экспорта кукурузы в денежном исчислении зафиксировано падение на 2% до 465 млн долларов.
По словам замминистра экономики Тараса Качки, в целом стоимость украинского экспорта составила 3,8 млрд долларов. Это на 8,2% меньше, чем в сентябре.
"К этому добавилось как уменьшение объемов экспорта, так и снижение мировых цен на продовольственные и промышленные товары. В настоящее время мы наблюдаем падение в металлургии". Однако у аграриев все более-менее стабильно", - отметил он.
По информации Минэкономики, из $3,8 млрд экспорта $2,5 млрд приходится на ЕС.
Крупнейшими торговыми партнерами Украины являются Польша (560 млн долл),Румыния (412 млн долл.), Турция (234 млн долл.), Германия (233 млн долл.), Венгрия (187 млн долл.), Испания (186 млн долл.), Китай (152 млн долл.), Индия (112 млн долл.), США (76 млн долл.), Молдова (76 млн долл.).
Как отметили в министерстве, украинский импорт в октябре вырос на 2,6% - до 4,6 млрд долларов. При этом объемы уменьшились на 3,1% - до 2,01 млн тонн. Лидером по импорту остаются нефтепродукты, на которые приходится 25% объема и 16% стоимости.
"В общей сложности по результатам 10 месяцев общий торговый оборот составил 80,3 млрд долларов, из которых 36,9 млрд приходится на экспорт и 43,4 млрд на импорт. По сравнению с 10 месяцами 2021 года это соответственно сокращение экспорта на 32,3%, а импорта - на 23,9%", - говорится в сообщении.
В октябре общий объем отгрузок сельхозпродукции по всем маршрутам составил 6,9 млн тонн.