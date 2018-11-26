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ГТК напоминает о необходимости декларирования товаров, ввозимых в ПМР

ГТК напоминает о необходимости декларирования товаров, ввозимых в ПМР

За последние месяцы возросло количество фактов недекларирования товаров, перемещённых на территорию Приднестровья в несопровождаемом багаже. Об этом сообщили в государственном таможенном комитете ПМР.

В первые дни ноября инспекторы постовой службы Бендерской таможни выявили в ходе проведения таможенного контроля на пункте пропуска «Бендеры (Кишинёв)» в одном случае 6 незадекларированных дорогостоящих косметологических препаратов, в другом – 27 незадекларированных женских кофт.

Товары в разные дни были выявлены при въезде на территорию ПМР у водителей маршрутных такси «Кишинёв – Бендеры». Мужчины поясняли, что не знали о содержании посылок, которые в Кишинёве неизвестные лица просили передать своим знакомым из Бендер.

Как отмечают специалисты ГТК, в обоих случаях предметом нарушения таможенных правил стали коммерческие партии товаров, которые обязательны для письменного декларирования таможенному органу. Поскольку водители взяли на себя роль перевозчиков несопровождаемого багажа, то по действующим правовым нормам они и несут ответственность за нарушение таможенного законодательства.

Согласно п. 1 статьи 16.4 Кодекса ПМР об административных правонарушениях «Недекларирование товаров и (или) транспортных средств, подлежащих декларированию лицами, перемещающими товары и (или) транспортные средства, при отсутствии признаков контрабанды влечет наложение штрафа на граждан и юридических лиц в размере от 1/10 (одной десятой) до 1 (одного) размера стоимости товаров и (или) транспортных средств, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой, либо со взысканием стоимости таких товаров и (или) транспортных средств, или без такового, либо конфискацию предметов административного правонарушения».

Государственный таможенный комитет ПМР напоминает гражданам также о декларировании товаров для личного пользования, перемещаемых в несопровождаемом багаже. Эта норма прописана в статье 132-4 Таможенного кодекса ПМР.

Таможенные органы Приднестровья призывают граждан соблюдать таможенное законодательство и декларировать товары, перемещаемые через границу ПМР.
  • Сегодня, 11:58
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