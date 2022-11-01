Глава Правительства Александр Розенберг провёл онлайн-встречу с руководителями министерств и ведомств. В центре внимания сложившаяся ситуация в экономике республики, энергетический кризис и прогнозы на декабрь, сообщает пресс-служба Правительства ПМР
Напомним, в ноябре Кишинев сократил поставки природного газа в республику. Это обернулось жесткой экономией ресурса, в первую очередь в промышленности. Как рассказал Вице-премьер-министр экономического развития, на сегодняшний день остановлены предприятия: ОАО «Молдавский металлургический завод», ЗАО «Рыбницкий цементный комбинат», ОАО «Тираспольский кирпичный завод», ЗАО «Тиротекс».
Отметим, всего «Молдовагаз» предоставило Приднестровью 2,3 миллиона кубических метров. Меры, предпринятые раннее, позволили сэкономить и войти в обозначенные лимиты. Но с учетом запуска отопления в школах, картина меняется, отметил зампред Правительства – министр экономического развития Сергей Оболоник.
«Есть перебор. Тем не менее, этот перебор пока компенсируется за счет проведенных мероприятий. Поэтому у нас есть сейчас инструмент поддержки этого перерасхода, — пояснил Сергей Оболоник. — Однако все будет зависеть от того, как население потребляет, а также какова дисциплина потребления органами исполнительной власти».
Нагрузка потребления вновь вырастет через неделю. Температура воздуха понижается, и вместе с ней планируется запуск отопления в учреждениях, которые до сих пор им не обеспечивались. Напомним, это здания органов госвласти, учебных заведений среднего и высшего образования.
В свою очередь Председатель Правительства акцентировал внимание на необходимости рационального и эффективно использовать имеющихся энергетических ресурсов. Александр Розенбенрг также нацелил присутствующих на проработку различных сценариев в случае ухудшения ситуации с поставками голубого топлива.
«Нужно предусматривать любые сценарии развития вплоть до минимального поступления газа в республику, — поручил Глава Правительства. — Мы должны до конца месяца этот вопрос отработать».
Анализируя ситуацию, руководители органов госвласти говорили о том, как отразится остановка предприятий на состоянии бюджета. На данный момент Минфин проводит расчеты. Однако по предварительным данным прогнозируется падение на сумму около 120 миллионов рублей.
«На декабрь из них мы предполагаем, что порядка 82 миллионов рублей недопоступит в доходы бюджетов всех уровней. В том числе, по основным налоговым поступлениям — это 27 миллионов. Это падение за счет МГРЭС, ММЗ и других крупных предприятий, деятельность которых приостановлена или ограничена в настоящий период, — пояснила глава Минфина. — По ноябрю ожидаем порядка 36 миллионов рублей недопоступления».
Что касается статьи по социально защищенным направлениям, то как пояснила Алена Рускевич, на сегодняшний день идет выплата заработных плат и пенсий.
Также в ходе совещания Премьер обозначил, что в ближайшее время на площадке Правительства обсудят вопросы экономии денежных средств по органам государственной власти.
Выслушав доклады руководителей финансово-экономического блока Правительства Премьер поручили держать на контроле ситуацию с сотрудниками предприятий, которые были частично или полностью остановлены. В случае ухудшения положения дел в декабре, коллективы могут отправить на простой. В этом вопросе к работе подключится СПАПП.
Кроме того, Глава Правительства считает, что необходимо переформатировать работу – то есть максимально запускать те производства, которые могут работать без большого потребления газа. Деятельность предприятий должна быть организована с соблюдением баланса потребления энергоресурсов как в ночное, так и в дневное время.
Оперативное совещание: коротко об исполнении основных поручений
В продолжение оперативного совещания с руководителями министерств и ведомств особое внимание уделили ранее данным поручениям. Об исполнении вопросов в сфере сельского хозяйства доложил и.о. руководителя профильного ведомства. В первую очередь говорили о дефиците куриного яйца и предоставлении господдержки сельхоз производителям, занимающимся его реализацией.
Как рассказал Олег Дилигул, со всеми производителями куриного яйца в республике была проведена работа, в ходе которой выяснилось, что в поддержке в виде дотаций на реализацию яйца и субсидий они не нуждаются. Требуется иной вид госпомощи – беспроцентное кредитование или кредит под минимальный процент на выкуп необходимого оборудования для содержания кур-несушек. Минсельхозприроды в ближайшее время подготовит необходимый документ и представит его в Правительство для дальнейшего обсуждения.
Следующая тема дискуссии – переработка сельхозпродукции. Речь идет о переработке продукции с последующей ее реализацией в готовом виде как на внутреннем рынке, так и для экспорта. В рамках обсуждения говорили и, непосредственно, о дефиците продовольственных товаров. Вице-премьер – министр экономического развития Сергей Оболоник отметил: нехватки товаров основной группы не наблюдается.
«Показателей по дефициту нет – это косвенно подтверждает сравнение цен в Приднестровье относительно рынка Молдовы», – подчеркнул руководитель Минэкономразвития.
Обсуждали работу над созданием цифрового земельного кадастра. Для продолжения деятельности специалисты ждут необходимую информацию от госадминистраций. В свою очередь, Премьер нацелил ответственные ведомства работать активнее.
«Программа есть, база данных есть, соответствующая техника есть, предложения о необходимости изменения или увеличения штатной численности я не вижу, следовательно – ресурсов достаточно. Поэтому, будьте добры, приступайте к этой работе», – констатировал Александр Розенберг.
Также в рамках диалога обсудили тарифы на сбор и вывоз твердых бытовых отходов, подготовку дорог к зимнему периоду и их содержание во время гололеда.
Также Председатель Правительства обратил внимание главы Минпроса на то, что несмотря на имевшее место ранее продление осенних каникул в школах, учебную нагрузку нужно распределять равномерно.
По мнению Премьера, школьники не должны быть максимально загружены и выполнять чрезмерное домашнее задание из-за продления каникул. Нагрузка для школьников, как и ранее, должна остаться равномерной.
При необходимости, Глава Правительства предлагает издать соответствующий нормативный акт, регламентирующий это направление.
Кроме того, Александр Розенберг считает возможным продлить учебный год на несколько дней вместо того, чтобы сейчас в экстренном режиме нагонять пропущенный материал.
Председатель Правительства Александр Розенберг нацелил Министерство просвещения и госадминистрации разрешить допуск родителей в организации общего и дополнительного образования. Напомним, во время действия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, это было запрещено.
«Дети занимаются, но родители вынуждены их ожидать за пределами данных учреждений. Я напомню, что сейчас на улице холодно стоять и ждать ребенка. Обратите внимание на возможность допуска», - приводит слова Александра Розенберга пресс-служба Правительства.
В завершении совещания Глава Правительства обозначил ключевые направления, по которым ближайшее время предстоит активная завершающая работа – это изменения в специальных налоговых режимах, оптимизация в системе здравоохранения и завершение работы по данным ранее поручения Главы государства в сфере строительства.