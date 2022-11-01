В Администрации Президента ПМР состоялась встреча главы приднестровского государства Вадима Красносельского и Чрезвычайного и полномочного посла Его Величества Короля Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в РМ Стивена Фишера.
Как сообщила пресс-служба главы государства, Президент обозначил позицию Приднестровья по ситуации вокруг нашего государства.
«Мы традиционно выдерживаем нейтральную позицию по внешнему фактору. И, в конечном итоге, естественно, наша цель – мир, который можно и сохранить, и достичь только в результате переговоров. Эта наша общая концепция, которой мы следуем всё время. Хотя я считаю, что были попытки расшатать здесь ситуацию путём терактов», – сказал Вадим Красносельский.
Посол Стивен Фишер отметил, что такой затяжной конфликт между Приднестровьем и Молдовой может быть решён только переговорами и диалогом. Дипломат также интересовался, какой глава государства видит ситуацию в отношениях Тирасполя и Кишинёва.
«Молдова пытается создать экономические и энергетические проблемы Приднестровью. На мой взгляд, это также необдуманно и ничем не закончится хорошим. Очень бы хотелось видеть переговорщиков разумных и прагматичных, которые не занимаются политической демагогией, а способны принимать решения, которые выгодны сторонам», – отметил Президент ПМР.
В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по ряду актуальных проблем. Особое внимание уделили вопросам энергетической стабильности. Кроме того, затронули темы текущей региональной и международной обстановки.