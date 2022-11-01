Министерство экономического развития ПМР информирует об отмене нормативных требований по проведению периодической проверки знаний норм и правил эксплуатации газобаллонных автомобилей в отношении водителей - физических лиц, использующих данные транспортные средства для собственных нужд.
Пересмотр порядка проведения проверки знаний норм и правил эксплуатации газобаллонных автомобилей для водителей – физических лиц выполнен по поручению Правительства Приднестровской Молдавской Республики.
Действовавшие ранее нормативные правовые акты предусматривали для указанной категории водителей – физических лиц обязанность прохождения повторной проверки знаний норм и правил не реже одного раза в пять лет. В целях упрощения административных процедур и исключения избыточных требований в этой сфере, в ряд нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования к безопасной эксплуатации автомобильных газонаполнительных компрессорных станций и газобаллонных автомобилей, работающих на компримированном природном и сжиженном нефтяном газе, внесены соответствующие изменения.
Данным документом отменяется необходимость повторного обучения и сдачи экзамена на знание безопасных методов эксплуатации автомобилей, оснащенных газобаллонным оборудованием.
Напомним, до 2015 года срез знаний для физических лиц, не осуществляющих перевозку граждан, проводился один раз в год. Впоследствии срок проверки знаний водителей, управляющих автомобилями на природном газе, продлевался до трёх, а потом и до пяти лет.
В силу того что гражданин получает удостоверение на эксплуатацию газобаллонного оборудования после прохождения обучения и сдачи соответствующего экзамена, принято решение об отмене повторной экзаменации и о действии удостоверения на эксплуатацию газобаллонного оборудования бессрочно, сообщает пресс-служба Правительства.