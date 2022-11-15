Конфликт на Украине и дорогое электричество превратили в Великобритании обычные куриные яйца в деликатес, сообщает eadaily.com ссылаясь на таблоид Daily Mirror.
Нехватка яиц привела к нормированию их упаковок, пустым полкам в магазинах и замене в меню в пабах, пишет газета.
«Покупатели заметили знаки в супермаркетах, предупреждающие о проблемах с поставками яиц — и некоторые магазины, похоже, начали нормировать отпуск в одни руки», — говорится в статье.
В ней отмечается, что «сеть пабов Wetherspoon предупредила клиентов, что „проблемы с временными поставками“ могут отразиться на меню завтраков».
«Цена коробки в дюжину яиц уже выросла более чем на 22%, по официальным данным», — подчеркивает издание.
Британская ассоциация производителей яиц на свободном выгуле птицы сообщила, что «их держат за горло цены на куриные корма, которые резко возросли из-за военного конфликта на Украине, и заоблачные траты на электроэнергию».
«Недавний опрос 163 фермеров показал, что 33% уже сократили или прекратили производство яиц», — указывает Daily Mirror.