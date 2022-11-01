Приднестровская делегация, которую возглавляет председатель Верховного Совета ПМР Александр Коршунов, в Москве встретилась с председателем партии «Справедливая Россия – за правду», руководителем партийной фракции в Госдуме РФ Сергеем Мироновым.
«Понимаем, что для наших братьев в Приднестровье непростое время. Стараемся и будем стараться максимально помочь», – отметил Сергей Миронов.
Александр Коршунов поблагодарил политика за участие. Он сообщил, что переговорный процесс с Молдовой сейчас заморожен. Более того, западные кураторы усиливают присутствие в РМ, сообщает пресс-служба Верховного Совета ПМР
«Формат "5+2" заблокирован. Кроме того, Молдова перестала соблюдать какие-либо договоренности, даже базовые: о свободе экономической деятельности Приднестровья, о свободном передвижении граждан, об исполнении конституционных норм и т. д.», – сказал Александр Коршунов.
Другой проблемой стало то, что с 1 ноября Молдова ограничила поставки газа в Приднестровье. Теперь топлива, по словам Александра Коршунова, хватит в основном только для выполнения социальных обязательств.
«Мы эту ситуацию называем гуманитарной катастрофой. Бюджет сейчас не добирает только по социально защищенным статьям, а это пенсии, социальные пособия, зарплаты бюджетникам, миллионы долларов», – заявил Александр Коршунов.
Сергей Миронов заверил, что для содействия решению проблем Приднестровья направит соответствующие обращения Президенту РФ и председателю Правительства.
Также сегодня приднестровская делегация встретилась с руководителями и членами комитета Совета Федерации по обороне и безопасности: Виктором Бондаревым, Сергеем Муратовым, Александром Ярошуком - и комитета Совфеда по международным делам Владимиром Джабаровым и Фаритом Мухаметшиным.
По словам главы комитета по обороне и безопасности Виктора Бондарева, Приднестровье представляет отличный пример межнационального согласия, где русские, молдаване, украинцы ощущают себя единым народом без разъединения по национальному признаку. Виктор Бондарев также выразил убеждение в том, что миротворческий контингент в Приднестровье в нынешних условиях является гарантом безопасности и стабильности в регионе.
Обсуждались и вопросы урегулирования ситуации вокруг Приднестровской Молдавской Республики и её социально-экономическое положение.