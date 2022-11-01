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Приднестровская делегация провела встречи в Госдуме и Совете Федерации РФ

Приднестровская делегация провела встречи в Госдуме и Совете Федерации РФ

Приднестровская делегация, которую возглавляет председатель Верховного Совета ПМР Александр Коршунов, в Москве встретилась с председателем партии «Справедливая Россия – за правду», руководителем партийной фракции в Госдуме РФ Сергеем Мироновым.

«Понимаем, что для наших братьев в Приднестровье непростое время. Стараемся и будем стараться максимально помочь», – отметил Сергей Миронов.

Александр Коршунов поблагодарил политика за участие. Он сообщил, что переговорный процесс с Молдовой сейчас заморожен. Более того, западные кураторы усиливают присутствие в РМ, сообщает пресс-служба Верховного Совета ПМР

«Формат "5+2" заблокирован. Кроме того, Молдова перестала соблюдать какие-либо договоренности, даже базовые: о свободе экономической деятельности Приднестровья, о свободном передвижении граждан, об исполнении конституционных норм и т. д.», – сказал Александр Коршунов.

Другой проблемой стало то, что с 1 ноября Молдова ограничила поставки газа в Приднестровье. Теперь топлива, по словам Александра Коршунова, хватит в основном только для выполнения социальных обязательств.

«Мы эту ситуацию называем гуманитарной катастрофой. Бюджет сейчас не добирает только по социально защищенным статьям, а это пенсии, социальные пособия, зарплаты бюджетникам, миллионы долларов», – заявил Александр Коршунов.

Сергей Миронов заверил, что для содействия решению проблем Приднестровья направит соответствующие обращения Президенту РФ и председателю Правительства.

Также сегодня приднестровская делегация встретилась с руководителями и членами комитета Совета Федерации по обороне и безопасности: Виктором Бондаревым, Сергеем Муратовым, Александром Ярошуком - и комитета Совфеда по международным делам Владимиром Джабаровым и Фаритом Мухаметшиным.

По словам главы комитета по обороне и безопасности Виктора Бондарева, Приднестровье представляет отличный пример межнационального согласия, где русские, молдаване, украинцы ощущают себя единым народом без разъединения по национальному признаку. Виктор Бондарев также выразил убеждение в том, что миротворческий контингент в Приднестровье в нынешних условиях является гарантом безопасности и стабильности в регионе.

Обсуждались и вопросы урегулирования ситуации вокруг Приднестровской Молдавской Республики и её социально-экономическое положение.

Приднестровская делегация провела встречи в Госдуме и Совете Федерации РФ
  • Вчера, 22:20
  • DTV
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