В Тираспольском горсовете состоялось заседание постоянной депутатской комиссии по экономическому развитию, торговле, предпринимательству и транспорту. Обсуждались изменения в специальные налоговые режимы для индивидуальных предпринимателей, которые затрагивают патентную и упрощённую системы налогообложения, сообщает novostipmr.com
Из-за того, что у некоторых видов предпринимательской деятельности изменился потенциальный вмененный доход, депутатская комиссия проработала и установила к ним новые коэффициенты.
Напомним, что с 2023 года изменятся правила розничной торговли продовольственными товарами. Так, по патенту будет возможна только выносная торговля и торговля на открытых прилавках и ярмарках. Вне стационарных торговых объектов можно будет продавать мороженое, овощи, фрукты, ягоды, молоко, растительное масло, безалкогольные напитки и живую рыбу. Все остальное переходит в упрощённую систему налогообложения.
Стоимость патента на выносную продажу с ручных тележек, корзин и лотков с нового года составит 383 рубля ПМР. Плата за патент на торговлю в нестационарных объектах, внутри рынков без постоянной торговой точки и на ярмарках – 450 рублей.
С 1 января в рамках патентной системы на открытых прилавках можно будет торговать товарами, бывшими в употреблении. За этот вид деятельности тираспольские предприниматели будут платить 450 рублей.
Стоимость патентов на:
- «Оказание юридической помощи за исключением риэлтерских услуг» составит 482 рубля,
- «Услуги по уходу за ногтями и парикмахерские услуги» — 336 рублей, «Ремонт детских колясок, средств передвижения инвалидов, велосипедов, самокатов, в том числе с электрическим двигателем» — 316 рублей,
- «Изготовление готовых к употреблению блюд, горячих и прохладных безалкогольных напитков и их реализация с рук, в лотках, в корзинах, ручных тележках, через торговые автоматы» — 300 рублей.
Также депутаты обсудили изменения в Закон «Об основах налоговой системы». Документ в новой редакции определяет налогоплательщиков за содержание жилого фонда как физических лиц, осуществляющих индивидуальную предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Ранее такой налоговый сбор оплачивали только физические лица. Депутаты приняли решение установить минимальную стоимость налогового сбора в 1 РУ МЗП в год.
Окончательное решение по предложенным проектам примут депутаты на ближайшем заседании сессии горсовета.