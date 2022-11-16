Курсанты третьего курса Слободзейского политехнического техникума посетили сегодня Молдавскую ГРЭС. Экскурсию для девятнадцати будущих спасателей провёл главный эксперт технической дирекции электростанции Сергей Каштанов.
Даже снаружи станция производит впечатление – её самая высокая дымовая труба имеет высоту 330 метров. Гости побывали внутри её машинного зала, увидели внушительных размеров трубопроводы, предназначенные для пара, нагретого до 540 градусов по Цельсию, мощные турбины и генераторы мощностью по 200 мегаватт каждый.
Всего на станции 12 энергоблоков (правда, сейчас в силу сложившейся ситуации с газом работает только один, ещё четыре выведены из эксплуатации). Первый из них выработал свои 100 миллиардов киловатт-часов ещё в августе 1977 года.
Место станции на берегу Кучурганского водохранилища выбрано не случайно – его вода используется для охлаждения отработанного пара.
Побывали гости и в помещении щита управления со множеством дисплеев и приборов, откуда специалисты станции контролируют функционирование энергоблоков. Чтобы работать здесь, надо постоянно учиться и раз в год сдавать экзамены.
Прямо в центре щита – красное табло «Пожар». По словам Сергея Каштанова, для предупреждения об опасности в самых разных местах установлены специальные датчики, сигналы которых, в частности, запускают автоматические системы пожаротушения. Кроме того, на случай чрезвычайных ситуаций в машинном зале установлены огнетушители, трубопроводы для «пожарной» воды, лафетные стволы, ящики с пожарными рукавами, для работников станции регулярно проводятся тренировки по работе с ними, не говоря о том, что МГРЭС находится под охраной пожарной части.
Увиденное произвело на гостей большое впечатление. Как отметила курсант Алина Соколан, экскурсия получилась очень познавательной несмотря на то, что на станции она уже второй раз.
«Меня впечатлили масштабы, энергоблоки огромные и сам процесс, как вырабатывается электричество, - рассказала девушка. – Я узнала много нового о том, как организована работа по обеспечению пожарной безопасности, как идёт процесс обучения людей».
«Я очень рада тому, что ребята смогли здесь побывать, увидели, как работает это предприятие, - сказала журналистам классный руководитель группы, преподаватель химии Слободзейского политехнического техникума Екатерина Кольца. – Что касается их специальности, то думаю, что они не только внимательно слушали рассказ, но и заметили, как организована система обеспечения пожарной безопасности».
По мнению педагога, не воспользоваться возможностью увидеть такое предприятие, находящееся буквально под боком, было бы непростительно. Что касается курсантов, то они в беседе с журналистами сказали, что думают о том, чтобы прийти работать на Молдавскую ГРЭС.