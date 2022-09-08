От должности министра окружающей среды Молдовы отказались 30 человек,- заявил депутат PAS Виктор Спыну в эфире телепередачи, предаёт point.md
«30 кандидатам была предложена должность министра окружающей среды. Все 30 отказались. Я не могу сказать точно, но я предполагаю, что есть три основные причины, по которым они отказались, во-первых, это нынешний контекст, который очень сложен для любого, кто придет в Министерство, которое, к сожалению, теперь должно управлять чрезвычайно сложным процессом, который заключается в распределении ресурсов для граждан. Это первая забота и самая большая головная боль. Две другие причины — низкая заработная плата и, вероятно, отсутствие долгосрочного видения», — сказал депутат, цитирует unimedia.info
Напомним, что еще 8 сентября 2022 года министр окружающей среды Юлиана Кантараджиу подала в отставку. Возможной причиной ее решения покинуть пост считают скандал вокруг сайта о закупке дров. Об этом сообщал «Sputnik Молдова».
Теперь уже экс- министр, Юлиана Кантараджиу была госсекретарем Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды в правительстве Майи Санду.
Является экспертом в области окружающей среды и экономики замкнутого цикла более чем с 20-летним опытом работы в ассоциативном секторе. Занимала должность замглавы общественной организации "Национальный центр окружающей среды".
В 2020 году в Агентстве публичных услуг была специалистом по окружающей среде в рамках проекта "Регистрация земли, оценка и местное налогообложение", финансируемого Всемирным банком.
Работала с проектами по защите окружающей среды, внедряемыми при поддержке Всемирного банка, Еврокомиссии, Агентства по развитию Германии и ПРООН, входила в Национальный совет общественных организаций, Платформу гражданского общества Молдова - ЕС.