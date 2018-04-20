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ГТК ПМР: Внесены изменения в работу ТПП

ГТК ПМР: Внесены изменения в работу ТПП

Государственный таможенный комитет ПМР сообщает о том, что вступили в силу изменения в Приказ «Об установлении времени работы таможенных пунктов пропуска на территории Приднестровской Молдавской Республики».

Установлено, что:

ТПП «Первомайск» с 1 ноября 2022 года до особого распоряжения приостанавливает своё функционирование;

ТПП «Новый Гоян» с 1 мая 2022 года до особого распоряжения приостанавливает своё функционирование;

ТПП «Станция Тирасполь» функционирует с 8:30 до 17:30.
  • Сегодня, 14:02
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