Dnestr.TV

 
0

«KVINT» представил на конкурс «Приднестровское качество» четыре новинки

«KVINT» представил на конкурс «Приднестровское качество» четыре новинки

Тираспольский винно-коньячный завод «KVINT» в год своего 125-летия принимает участие в юбилейном 20-м республиканском конкурсе «Приднестровское качество». В числе представленных на суд комиссии конкурса новинок – дивин «Квинт», вина «Orange» и «Riesling», а также игристое вино «242».

Как сообщила газета «Приднестровье», в этом году специально к юбилею завода был изготовлен 15-летний дивин «Квинт». Летом на прилавках магазинов появилось вино «Orange» – купаж двух сортов винограда «Виорика» и «Солярис», выращенных на севере республики, в селе Янтарное. Напиток произведён по специальной технологии: виноград бродил в бочках вместе со шкуркой и косточкой.

В этом месяце в продажу должно поступить вино под названием «242» – новинка для любителей сладких игристых вин.

По словам заместителя генерального директора предприятия Галины Ползиковой, прошлый год был удачным для выращивания технического винограда сорта «Рислинг». Благодаря этому удалось изготовить одноименное вино. В лимитированной партии – 5125 бутылок.

«Год был очень удачным по климатическим условиям. В Янтарном получилось собрать виноград с хорошим сахаром, с хорошей физиологической зрелостью, из которого можно сделать это вино. Это работа технологов, но важна и работа аграриев, которые смогли довести виноград до такого состояния. Вино получилось очень насыщенное, плотное, яркое, с хорошей крепостью, с хорошей танинностью. Его не каждый год можно приготовить», – констатировала замдиректора «KVINT».

Ежегодно предприятие выпускает около 20 миллионов бутылок винно-коньячной и ликеро-водочной продукции, среди них более 30 наименований дивинов с выдержкой от 3 до 60 лет, а также ординарные и выдержанные вина, водки, джин, бренди.

Продукция завода «KVINT» регулярно представляется на международных конкурсах и выставках. У предприятия 446 различных наград (многие из них высшей пробы), первая из которых была получена в Любляне в далеком 1958 году за коньяк «Дойна», а последние две серебряные медали завоёваны этим летом на ежегодном международном конкурсе крепких напитков в Сан-Франциско.

  • Сегодня, 14:10
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Отчётно-выборная конференция общественной организации « ...
  • На 91-м году ушёл из жизни Заслуженный работник культур ...
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
  • "Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Лин ...
  • Глава Moldovagaz ответил на заявление Тирасполя о наруш ...
  • Не летают самолёты, но ходят поезда (обновлено)
  • Украинские беженцы подняли бунт в Болгарии
  • Затулин о ситуации с газом в Приднестровье
  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Отчётно-выборная конференция общественной организации « ...
  • На 91-м году ушёл из жизни Заслуженный работник культур ...
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
  • "Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Лин ...
  • Глава Moldovagaz ответил на заявление Тирасполя о наруш ...
  • Не летают самолёты, но ходят поезда (обновлено)
  • Украинские беженцы подняли бунт в Болгарии
  • Затулин о ситуации с газом в Приднестровье
  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна