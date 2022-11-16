Тираспольский винно-коньячный завод «KVINT» в год своего 125-летия принимает участие в юбилейном 20-м республиканском конкурсе «Приднестровское качество». В числе представленных на суд комиссии конкурса новинок – дивин «Квинт», вина «Orange» и «Riesling», а также игристое вино «242».
Как сообщила газета «Приднестровье», в этом году специально к юбилею завода был изготовлен 15-летний дивин «Квинт». Летом на прилавках магазинов появилось вино «Orange» – купаж двух сортов винограда «Виорика» и «Солярис», выращенных на севере республики, в селе Янтарное. Напиток произведён по специальной технологии: виноград бродил в бочках вместе со шкуркой и косточкой.
В этом месяце в продажу должно поступить вино под названием «242» – новинка для любителей сладких игристых вин.
По словам заместителя генерального директора предприятия Галины Ползиковой, прошлый год был удачным для выращивания технического винограда сорта «Рислинг». Благодаря этому удалось изготовить одноименное вино. В лимитированной партии – 5125 бутылок.
«Год был очень удачным по климатическим условиям. В Янтарном получилось собрать виноград с хорошим сахаром, с хорошей физиологической зрелостью, из которого можно сделать это вино. Это работа технологов, но важна и работа аграриев, которые смогли довести виноград до такого состояния. Вино получилось очень насыщенное, плотное, яркое, с хорошей крепостью, с хорошей танинностью. Его не каждый год можно приготовить», – констатировала замдиректора «KVINT».
Ежегодно предприятие выпускает около 20 миллионов бутылок винно-коньячной и ликеро-водочной продукции, среди них более 30 наименований дивинов с выдержкой от 3 до 60 лет, а также ординарные и выдержанные вина, водки, джин, бренди.
Продукция завода «KVINT» регулярно представляется на международных конкурсах и выставках. У предприятия 446 различных наград (многие из них высшей пробы), первая из которых была получена в Любляне в далеком 1958 году за коньяк «Дойна», а последние две серебряные медали завоёваны этим летом на ежегодном международном конкурсе крепких напитков в Сан-Франциско.