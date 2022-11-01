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В Приднестровье поступило 6 тысяч доз вакцины от коронавируса Pfizer

В Приднестровье поступило 6 тысяч доз вакцины от коронавируса Pfizer

В Приднестровье по линии гуманитарной помощи от Всемирной организации здравоохранения поступила вакцина от коронавируса Pfizer. Всего 6 тысяч доз.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, уже идёт распределение по лечебным учреждениям республики. Препаратом можно ревакцинироваться. Также в наличии и имеется вакцина Sinovac.

Министерство здравоохранения напоминает, что в сезон простудных заболеваний организм человека подвержен различного рода инфекциям. Прививки от гриппа и COVID-19 – единственные профилактические меры от этих болезней.

Людям, не имеющим медицинские противопоказания, можно привиться от гриппа и коронавируса в один день. Предварительно необходима консультация врача.

В Минздраве продолжается конкурс профессионального мастерства «Признание»

Министерство здравоохранения напоминает, что каждый желающий может принять участие в конкурсе профессионального мастерства "Признание" и отдать свой голос за лучшего медицинского работника. Мероприятие проводится в рамках Года здравоохранения в Приднестровской Молдавской Республике.

Конкурс проходит посредством открытого интернет-голосования. Через электронную форму анкеты вы можете отдать свой голос за сотрудника медицинского учреждения, чьи профессиональные и личные качества, по вашему мнению, заслуживают награды и признания.

Принять участие в опросе можно в трёх номинациях на официальном сайте ведомства:
а) лучший врач;
б) лучший работник среднего медицинского персонала;
в) лучший сотрудник скорой медицинской помощи.

Победителями будут признаны кандидаты, набравшие максимальное количество голосов в каждой номинации.

  • Сегодня, 14:20
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