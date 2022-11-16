Молдавия, наряду с Украиной и Грузией, получили статус наблюдателя в Европейском транспортном сообществе. Об этом объявил сегодня, 16 ноября, вице-премьер Андрей Спыну отметив, что решение было принято во время встречи министров транспорта ЕС в Брюсселе. В своем видеообращении министр регионального развития Молдавии заявил, что это делает республику «на один шаг ближе» к стандартам и ценностям ЕС, передаёт eadaily.com
«Мы выбрали путь, о котором Молдавия давно мечтала, но только в последние полтора года она начала добиваться конкретных результатов. Выгоды от этого решения важны для нашей страны. В качестве члена-наблюдателя Молдавия сможет воспользоваться технической помощью для переноса законодательства ЕС в национальное законодательство, что поможет ускорить процесс вступления в ЕС», — подчеркнул Спыну.
В пресс-службе Европейской комиссии уточнили, что в результате принятой инициативы, страны «Ассоциированного трио» смогут более активно участвовать в работе различных европейских органов Транспортного сообщества. Его цель — интегрировать транспортные рынки Западных Балкан в рынки ЕС, оказывая им помощь в принятии и реализации законодательства Евросоюза о транспорте, а также поддерживая проекты, которые связывают партнеров друг с другом и с ЕС.
«Это должно помочь Молдавии, Украине и Грузии привести свои транспортные системы в соответствие с законодательством ЕС в области транспорта, подготовив почву для полного членства в ЕС в будущем», — следует из коммюнике.
На этой неделе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз подключит страны Балкан, Молдавию и Украину к проектам по увеличению военной мобильности для быстрого развертывания боевых сил НАТО. Он уточнил, что в рамках этого планируется всю автомобильную и железнодорожную инфраструктуру Евросоюза адаптировать так, чтобы было возможно быстро перемещать военную технику и войска.
Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну уже подтвердил, что в республике будут построены еще четыре «европейские дороги» протяженностью более 85 километров. Деньги на это (100 млн евро) выделяет Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).
Как сообщало EADaily, Боррель подчеркнул, что План по военной мобильности подразумевает укрепление сотрудничества НАТО с ключевыми стратегическими союзниками. Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг назвал Молдавию ближайшим партнером и даже пообещал дополнительный пакет поддержки для укрепления обороноспособности страны.
Напомним, на брюссельском саммите в июле 2018 года лидеры НАТО подчеркнули необходимость повысить оперативность принятия политических и военных решений в НАТО, повысить готовность национальных сил и улучшить возможности для перемещения подкреплений по всей территории НАТО. Давно уже выявлены недостатки, препятствующие мобильности в передвижении войск НАТО — инфраструктурно-логистические и юридически-бюрократические.
источник: EADaily, Молдавия может «подарить» Киеву часть Приднестровья со складами боеприпасов, пишет eadaily.com
Президент РМ Майя Санду. Иллюстрация: cenzura.md
В Республике Молдавия на уровне политического руководства страны идет обсуждение возможности передачи Украине части приграничной территории, на которой расположены склады российских боеприпасов (село Колбасна, Приднестровье). Об этом рассказал «Независимой газете» лидер Социал-демократической партии РМ Виктор Шелин, отметив, что президент Майя Санду ранее говорила, что «готова поделиться с соседями», пишет eadaily.com
«Украина ощущает нехватку боеприпасов, и Молдавия может согласиться обменять армейские склады на часть Одесской области», — допускает Шелин. По его словам, эта сделка выгодна и Румынии, которая в этом случае получила бы контроль над Дунаем, вдоль которого у РМ есть 1 км земли и построен порт в Джурджулештах.
Политик напомнил, как недавно Санду в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, полагая, что беседует с премьером Украины Денисом Шмыгалем, выразила готовность отдать Украине молдавские земли во временное пользование. Позже администрация президента Молдавии назвала видеозапись разговора Майи Санду с российскими пранкерами фальсификацией.
«Сейчас, когда российские войска отошли от Херсона, такая сделка между сторонами возможна. Украине не хватает боеприпасов, и она может получить их, получив склады в Колбасне. А Молдавия может взамен получить свои исторические земли на юге Одесской области. Думаю, если бы для этого нужно было провести опрос, население РМ проголосовало бы за. Но, скорее всего, сделка повлечет за собой конфликт (Киев давно предлагает Кишиневу военную помощь в освобождении территории Приднестровья от „сепаратистов и российской оккупации“. — EADaily). Во всяком случае, эта тема в ближайшее время станет самой обсуждаемой в регионе», — сделал вывод эксперт.
Он также констатировал, что Кишинев готов предоставить свою территорию для увеличения мобильности вооруженных сил НАТО.
Напомним, склад в Приднестровском селе Колбасна является крупнейшим военным складом в Восточной Европе и находится всего в 120 км от Кишинева и непосредственно вблизи границы с Украиной. Там хранилась большая часть боеприпасов после вывода советских войск из бывших ГДР, Чехословакии и других стран социалистического лагеря.
По предварительной оценке, в настоящее время там находится около 20 тысяч тонн боеприпасов, большая часть которых с истекшим сроком хранения. Охрану этого объекта осуществляет дислоцированная в Приднестровье Оперативная группа российских войск (ОГРВ, насчитывает порядка 1,5 тысячи военнослужащих, включая миротворцев). Кишинев уже давно на разных международных платформах добивается вывода российских военных из региона, считая их присутствие незаконным и приравняв ОГРВ к оккупационным войскам.
В августе 2019 года Кишинев посетил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Он обсудил с руководством Молдавии вопрос ревизии и утилизации складов вооружения в Приднестровье.