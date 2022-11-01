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Международный скандал: ООН задокументировала факты пыток пленных россиян на Украине

Международный скандал: ООН задокументировала факты пыток пленных россиян на Украине
фото: глава миссии Матильда Богнер

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине располагает заслуживающими доверия сообщениями о том, что украинские Вооруженные силы казнили людей, не участвующих в боях, без надлежащего судебного разбирательства. Получены также сведения о пытках и плохом обращении с российскими военнопленными, заявила глава миссии Матильда Богнер во вторник на брифинге в Женеве по видеосвязи из Киева, передаёт ТАСС

"Поступили заслуживающие доверия сообщения о казнях без надлежащего судебного разбирательства, которые проводили украинские вооруженные силы. Это произошло ранее во время конфликта. Имелись видеозаписи этого, попавшие в публичную сферу", - сказала глава миссии. "Украинские власти начали расследования этих сообщений. Однако мы не видели продвижения в этих расследованиях", - подчеркнула Богнер.

Мониторинговая миссия располагает информацией о пытках в отношении российских военнопленных. Эти сведения были получены во время опросов ее сотрудниками 175 пленных в местах содержания под стражей. "Мы задокументировали случаи пыток и плохого обращения, в основном в момент задержания, первого допроса или перемещения в транзитные лагеря и места содержания под стражей", - отметила Богнер.

Военнопленные сообщили, что их "били по лицу и телу руками и ногами" непосредственно после пленения и во время допросов. Зафиксированы случаи применения электрошока. "Многие пленные рассказывали о плохих и часто унижающих достоинство условиях во время их перемещения в транзитные лагеря и места содержания. Их сажали в грузовики и минивэны, часто голыми, со связанными за спиной руками", - констатировала глава миссии ООН. В колонии в Днепропетровской области и в "нескольких досудебных учреждениях" пленные подвергались так называемым "избиениям в качестве приветствия". Кроме того, поступили сообщения о длительном содержании пленных в "неофициальных местах содержания, таких как подвалы гауптвахт или военных штабов".

"Мы обеспокоены также тем, что Украина продолжает привлекать к ответственности членов аффилированных с Россией вооруженных групп из числа украинских граждан за их участие в этих группах. Мы напоминаем, что в международных конфликтах преследование комбатантов за простое участие в боевых действиях запрещено международным гуманитарным правом", - сказала Богнер. Миссия ООН отслеживает также случаи преследования киевским режимом на территории под его контролем лиц, подозреваемых в "коллаборционизме". "Мы не задокументировали убийств, но нам известно о давлении [на этих людей] во время таких расследований", - информировала руководитель миссии.

Сотрудники миссии опросили также 159 бывших украинских военнопленных, содержавшихся в России, которые были выпущены на свободу. По словам Богнер, "значительное большинство" этих людей утверждали в своих рассказах сотрудникам миссии, "что во время своего содержания под стражей они подвергались пыткам и плохому обращению".

В миссии ООН в этой связи считают, что "обе стороны" должны "справедливо, быстро и беспристрастно" провести на контролируемых ими территориях расследование всех сообщений о нарушении гуманитарного права применительно к военнопленным и привлечь виновных к ответственности.

  • Сегодня, 15:50
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