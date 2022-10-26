Глава МИДЕИ Нику Попеску получил приглашение на встречу министров иностранных дел стран-членов НАТО, которая пройдет в Бухаресте 29 и 30 ноября.
Повестка дня, помимо темы войны на Украине, будет включать и взрывы ракет в Польше. На мероприятие также были приглашены Украина, Республика Молдова, Грузия, Финляндия, Швеция и Босния, передает point.md ссылаясь на noi.md
Встреча будет включать четыре сессии, связанные с реализацией решений, принятых на саммите НАТО в Мадриде: войной на Украине, энергетической безопасностью и партнерами.
В то же время встреча министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте — первая в своем роде, организованная в Румынии, — имеет особое значение как веха между Мадридским саммитом и предстоящим саммитом в Вильнюсе.
Последний раз в Бухаресте партнеры по Североатлантическому альянсу собирались в 2008 году. Сейчас на форуме планируется обсудить выполнение решений, принятых на аналогичной встрече в Мадриде, текущую ситуацию на Украине, энергетическую безопасность и отношения с партнерами.
Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом. При этом с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В Кишиневе действует информационный центр альянса, а в декабре 2017 года в молдавской столице открылось бюро по связям с западным военным блоком.
Опросы общественного мнения показывают, что более 60% населения республики против вступления в НАТО. Несмотря на это, проевропейские власти Молдавии готовят общественное мнение к отказу от закрепленного в конституции статуса нейтралитета, отмечая, что больше не могут на него полагаться, как на один из инструментов внешней политики в сфере безопасности, передаёт EADaily
Так, депутаты правящей в РМ президентской партии «Действие и солидарность» (ПДС) Раду Мариан и Ион Шпак на заседании Парламентской ассамблеи депутатов стран НАТО в Хельсинки попросили помочь Кишиневу повысить обороноспособность страны, включив РМ в свою «оборонную архитектуру».
В свою очередь министр иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Нику Попеску на недавних консультациях с главой Офиса НАТО в Кишиневе Кристиной Балейшите подчеркнул, что у его страны и Альянса «общие вызовы безопасности» и власти рассчитывают на еще большее сближение в этом направлении.
Сейчас западные партнеры Молдавии финансируют переоснащение Национальной армии по стандартам НАТО, а молдавские военнослужащие в последнее время увеличили интенсивность совместных учений с представителями армий стран-блока, на которых отрабатывают взаимодействие в различных ситуациях, в том числе боевое слёживание подразделений.
Как сообщало EADaily , экс-президент Молдавии Игорь Додон предупредил, что действующие власти могут воспользоваться помощью конституционного суда, чтобы в любой момент ввести в страну войска НАТО.
«В 2016—2017 году Конституционный суд Молдавии принял постановление, согласно которому статус нейтралитета вообще не играет никакой роли. Там написано, что, если правительство считает необходимым интервенцию каких-то сил для решения своих проблем безопасности, то это можно сделать, несмотря на нейтральный статус. Такое решение КС есть, оно в силе, никто его не отменял», — предупредил Додон.