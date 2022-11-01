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В Приднестровье установили прожиточный минимум в октябре

В Приднестровье установили прожиточный минимум в октябре

Информация о величине прожиточного минимума в Приднестровской Молдавской Республике за октябрь 2022 года появилась на сайте Минсоцзащиты ПМР

Приказом Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 16 ноября 2022 года № 90 установлен прожиточный минимум (в руб.) за октябрь 2022 года по социально-демографическим группам населения:

а) трудоспособное население:

- в среднем на 1 человека –1961 руб.; + 15 руб.; в сравнении за сентябрь 2022 года -1946 руб.
- для мужчины 16 - 59 лет –2042 руб.; + 17 руб. в сравнении за сентябрь 2022 года -2025 руб.

- для женщины 16 - 54 лет –1872 руб.; + 12 руб в сравнении за сентябрь 2022 года -1860 руб.

б) пенсионеры –1542 руб.; + 13 руб. в сравнении за сентябрь 2022 года - 1529 руб.

в) дети:

- в среднем на 1 ребенка –1890 руб.; + 12 руб. в сравнении за сентябрь 2022 года - 1878 руб.

- в возрасте до 6 лет –1655 руб.; + 8 руб. в сравнении за сентябрь 2022 года - 1647 руб.

- в возрасте 7 - 15 лет –2060 руб.; + 15 руб. в сравнении за сентябрь 2022 года - 2045 руб.

В среднем на душу населения –1820 руб. + 14 руб. в сравнении за сентябрь 2022 года - 1806 руб.


Прожиточный минимум - это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (54,6 % в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (18,1 %) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (25,6 %), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены обязательные платежи и сборы (1,7%).

По данным Госстата ПМР стоимость продовольственных товаров за январь-октябрь 2022 года в Приднестровье повысилась почти на 20%. При этом, в октябре по отношению к предыдущему месяцу продукты питания в среднем по республике подорожали более чем на 2%.

Стоит отметить, что годом ранее рост цен на продовольствие за январь-октябрь 2021 года составлял 9%.

Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики представила очередной отчет о средних ценах на продовольственные товары по состоянию на 1 ноября 2022 года.

Средние цены на продукты питания в Приднестровье по группам товаров:

Мясные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Говядина (кроме бескостного мяса) – 71.63 руб.
Говядина бескостная – 92.47 руб.
Свинина (кроме бескостного мяса) – 90.11 руб.
Свинина бескостная – 91.14 руб.
Фарш мясной – 64.51 руб.
Пельмени – 52.22 руб.
Печень говяжья – 95.81 руб.
Куры потрошеные – 43.55 руб.
Окорочка куриные – 48.39 руб.
Сало – 74.02 руб.
Колбаса вареная – 110.45 руб.
Сосиски – 85.64 руб.
Сардельки – 81.31 руб.
Колбаса полукопченая – 140.19 руб.
Мясокопчености – 162.95 руб.
Колбаса сырокопченая – 258.10 руб.

Рыбные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Карп свежий – 69.00 руб.
Карась свежий – 56.52 руб.
Толстолобик свежий – 36.99 руб.
Салака – 25.91 руб.
Хек – 60.80 руб.
Скумбрия – 66.23 руб.
Сельдь замороженная – 43.46 руб.
Сельдь соленая – 48.13 руб.

Молочные и кисломолочные продукты (рублей ПМР за килограмм, грамм или литр продукта):
Сливочное масло фасованное, 200 г – 33.13 руб.
Масло растительно-сливочное фасованное, 200 г – 18.50 руб.
Подсолнечное рафинированное масло, л – 43.30 руб.
Масло подсолнечное нерафинированное, л – 32.19 руб.
Маргарин фасованный, 200 г – 13.64 руб.
Молоко цельное разливное непастеризованное, л – 12.87 руб.
Молоко цельное пастеризованное, л – 14.48 руб.
Кефир, 0,5 л – 7.35 руб.
Ряженка, 0,5 л – 9.60 руб.
Сметана, кг – 48.87 руб.
Сметана на рынке, кг – 59.57 руб.
Творог, кг – 62.25 руб.
Творог на рынке, кг – 62.06 руб.
Сухие молочные смеси для детского питания – 142.65 руб.
Сыр твердый, кг – 143.46 руб.
Брынза на рынке, кг – 93.72 руб.

Хлебные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Батон из пшеничной муки высшего сорта, кг – 10.41 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта, кг – 7.62 руб.
Из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг – 6.85 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта и ржаной обдирочной, кг – 11.76 руб.

Крупяные и мучные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Мука пшеничная – 13.35 руб.
Рис шлифованный, кг – 30.18 руб.
Манная крупа, кг – 18.08 руб.
Крупа гречневая, кг – 36.68 руб.
Пшеничная крупа, кг – 10.57 руб.
Кукурузная крупа, кг – 17.33 руб.
Крупа ячневая, кг – 9.84 руб.
Перловая крупа, кг – 11.28 руб.
Овсяные хлопья, кг – 30.92 руб.
Горох, кг – 14.78 руб.
Фасоль, кг – 33.07 руб.
Вермишель высшего сорта, кг – 26.31 руб.
Макаронные изделия высшего сорта, кг – 20.52 руб.

Плодоовощная продукция (рублей ПМР за килограмм продукта):
Картофель урожая текущего года, кг – 8.07 руб.
Капуста свежая урожая текущего года, кг – 8.01 руб.
Лук репчатый, кг – 9.23 руб.
Свёкла столовая, кг – 8.08 руб.
Морковь, кг – 9.28 руб.
Чеснок, кг – 55.08 руб.
Огурцы свежие, кг – 17.49 руб.
Помидоры свежие, кг – 16.28 руб.
Кабачки, кг – 14.18 руб.
Баклажаны, кг – 11.12 руб.
Перец сладкий, кг – 11.61 руб.
Яблоки, кг – 8.97 руб.
Груши, кг – 9.74 руб.
Сливы, кг – 8.48 руб.
Виноград, кг – 12.98 руб.
Апельсины, кг – 36.14 руб.
Лимоны, кг – 42.74 руб.
Бананы, кг – 31.16 руб.
Сливы сушёные, кг – 53.40 руб.
Виноград сушёный (изюм), кг – 69.57 руб.

Другие социально значимые продовольственные товары (рублей ПМР за килограмм, штуку или миллиграмм продукта):
Томат-паста, кг – 56.46 руб.
Сок томатный, л – 21.64 руб.
Соки фруктово-ягодные, 250 мл – 8.12 руб.
Пюре фруктово-ягодные для детского питания, 250 мл – 21.79 руб.
Соки фруктовые, л – 22.44 руб.
Яйца куриные, 10 шт – 29.08 руб.
Сахар-песок, кг – 21.29 руб.
Шоколад, 100 г – 21.10 руб.
Мед пчелиный натуральный, кг – 88.87 руб.
Вода минеральная, 1,5 л – 8.84 руб.
Соль пищевая, кг – 10.72 руб.
Перец черный (молотый), 100 г – 29.29 руб.
Лист лавровый, 100 г – 33.27 руб.
Дрожжи хлебопекарные, кг – 66.76 руб.
Кофе натуральный растворимый, 100 г – 52.81 руб.
Чай черный байховый, высший сорт, 100 г – 21.33 руб.
Чай зеленый, высший сорт, 100 г – 25.56 руб.

Таким образом, продовольственные товары в октябре 2022 года подорожали на 2,27%. Это, если сравнивать с предыдущим месяцем. А с начала года стали дороже на 19,61%.
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