

Прожиточный минимум - это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (54,6 % в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (18,1 %) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (25,6 %), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены обязательные платежи и сборы (1,7%).