Информация о величине прожиточного минимума в Приднестровской Молдавской Республике за октябрь 2022 года появилась на сайте Минсоцзащиты ПМР
Приказом Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 16 ноября 2022 года № 90 установлен прожиточный минимум (в руб.) за октябрь 2022 года по социально-демографическим группам населения:
а) трудоспособное население:
- в среднем на 1 человека –1961 руб.; + 15 руб.; в сравнении за сентябрь 2022 года -1946 руб. - для мужчины 16 - 59 лет –2042 руб.; + 17 руб. в сравнении за сентябрь 2022 года -2025 руб.
- для женщины 16 - 54 лет –1872 руб.; + 12 руб в сравнении за сентябрь 2022 года -1860 руб.
б) пенсионеры –1542 руб.; + 13 руб. в сравнении за сентябрь 2022 года - 1529 руб.
в) дети:
- в среднем на 1 ребенка –1890 руб.; + 12 руб. в сравнении за сентябрь 2022 года - 1878 руб.
- в возрасте до 6 лет –1655 руб.; + 8 руб. в сравнении за сентябрь 2022 года - 1647 руб.
- в возрасте 7 - 15 лет –2060 руб.; + 15 руб. в сравнении за сентябрь 2022 года - 2045 руб.
В среднем на душу населения –1820 руб. + 14 руб. в сравнении за сентябрь 2022 года - 1806 руб. Прожиточный минимум - это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (54,6 % в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (18,1 %) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (25,6 %), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены обязательные платежи и сборы (1,7%).
По данным Госстата ПМР стоимость продовольственных товаров за январь-октябрь 2022 года в Приднестровье повысилась почти на 20%. При этом, в октябре по отношению к предыдущему месяцу продукты питания в среднем по республике подорожали более чем на 2%.
Стоит отметить, что годом ранее рост цен на продовольствие за январь-октябрь 2021 года составлял 9%.
Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики представила очередной отчет о средних ценах на продовольственные товары по состоянию на 1 ноября 2022 года.
Средние цены на продукты питания в Приднестровье по группам товаров:
Мясные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Говядина (кроме бескостного мяса) – 71.63 руб. Говядина бескостная – 92.47 руб. Свинина (кроме бескостного мяса) – 90.11 руб. Свинина бескостная – 91.14 руб. Фарш мясной – 64.51 руб. Пельмени – 52.22 руб. Печень говяжья – 95.81 руб. Куры потрошеные – 43.55 руб. Окорочка куриные – 48.39 руб. Сало – 74.02 руб. Колбаса вареная – 110.45 руб. Сосиски – 85.64 руб. Сардельки – 81.31 руб. Колбаса полукопченая – 140.19 руб. Мясокопчености – 162.95 руб. Колбаса сырокопченая – 258.10 руб.
Рыбные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Карп свежий – 69.00 руб. Карась свежий – 56.52 руб. Толстолобик свежий – 36.99 руб. Салака – 25.91 руб. Хек – 60.80 руб. Скумбрия – 66.23 руб. Сельдь замороженная – 43.46 руб. Сельдь соленая – 48.13 руб.
Молочные и кисломолочные продукты (рублей ПМР за килограмм, грамм или литр продукта): Сливочное масло фасованное, 200 г – 33.13 руб. Масло растительно-сливочное фасованное, 200 г – 18.50 руб. Подсолнечное рафинированное масло, л – 43.30 руб. Масло подсолнечное нерафинированное, л – 32.19 руб. Маргарин фасованный, 200 г – 13.64 руб. Молоко цельное разливное непастеризованное, л – 12.87 руб. Молоко цельное пастеризованное, л – 14.48 руб. Кефир, 0,5 л – 7.35 руб. Ряженка, 0,5 л – 9.60 руб. Сметана, кг – 48.87 руб. Сметана на рынке, кг – 59.57 руб. Творог, кг – 62.25 руб. Творог на рынке, кг – 62.06 руб. Сухие молочные смеси для детского питания – 142.65 руб. Сыр твердый, кг – 143.46 руб. Брынза на рынке, кг – 93.72 руб.
Хлебные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Батон из пшеничной муки высшего сорта, кг – 10.41 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 сорта, кг – 7.62 руб. Из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг – 6.85 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 сорта и ржаной обдирочной, кг – 11.76 руб.
Крупяные и мучные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Мука пшеничная – 13.35 руб. Рис шлифованный, кг – 30.18 руб. Манная крупа, кг – 18.08 руб. Крупа гречневая, кг – 36.68 руб. Пшеничная крупа, кг – 10.57 руб. Кукурузная крупа, кг – 17.33 руб. Крупа ячневая, кг – 9.84 руб. Перловая крупа, кг – 11.28 руб. Овсяные хлопья, кг – 30.92 руб. Горох, кг – 14.78 руб. Фасоль, кг – 33.07 руб. Вермишель высшего сорта, кг – 26.31 руб. Макаронные изделия высшего сорта, кг – 20.52 руб.
Плодоовощная продукция (рублей ПМР за килограмм продукта): Картофель урожая текущего года, кг – 8.07 руб. Капуста свежая урожая текущего года, кг – 8.01 руб. Лук репчатый, кг – 9.23 руб. Свёкла столовая, кг – 8.08 руб. Морковь, кг – 9.28 руб. Чеснок, кг – 55.08 руб. Огурцы свежие, кг – 17.49 руб. Помидоры свежие, кг – 16.28 руб. Кабачки, кг – 14.18 руб. Баклажаны, кг – 11.12 руб. Перец сладкий, кг – 11.61 руб. Яблоки, кг – 8.97 руб. Груши, кг – 9.74 руб. Сливы, кг – 8.48 руб. Виноград, кг – 12.98 руб. Апельсины, кг – 36.14 руб. Лимоны, кг – 42.74 руб. Бананы, кг – 31.16 руб. Сливы сушёные, кг – 53.40 руб. Виноград сушёный (изюм), кг – 69.57 руб.
Другие социально значимые продовольственные товары (рублей ПМР за килограмм, штуку или миллиграмм продукта): Томат-паста, кг – 56.46 руб. Сок томатный, л – 21.64 руб. Соки фруктово-ягодные, 250 мл – 8.12 руб. Пюре фруктово-ягодные для детского питания, 250 мл – 21.79 руб. Соки фруктовые, л – 22.44 руб. Яйца куриные, 10 шт – 29.08 руб. Сахар-песок, кг – 21.29 руб. Шоколад, 100 г – 21.10 руб. Мед пчелиный натуральный, кг – 88.87 руб. Вода минеральная, 1,5 л – 8.84 руб. Соль пищевая, кг – 10.72 руб. Перец черный (молотый), 100 г – 29.29 руб. Лист лавровый, 100 г – 33.27 руб. Дрожжи хлебопекарные, кг – 66.76 руб. Кофе натуральный растворимый, 100 г – 52.81 руб. Чай черный байховый, высший сорт, 100 г – 21.33 руб. Чай зеленый, высший сорт, 100 г – 25.56 руб.
Таким образом, продовольственные товары в октябре 2022 года подорожали на 2,27%. Это, если сравнивать с предыдущим месяцем. А с начала года стали дороже на 19,61%.