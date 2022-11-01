Приднестровская энергосистема на данный момент работает в штатном режиме, необходимые параметры соблюдаются, электроэнергию получают все потребители республики. Последствия вчерашней аварии для Приднестровья оказались некритическими. Около 90% потребителей, оставшихся без электричества, удалось подключить в течение получаса.
«У нас всё отработало идеально, и мы прошли [вчерашний день] ещё очень достойно с учётом того, что происходило в энергосистемах соседних стран», - отмечает главный инженер ГУП «ГК «Днестрэнерго» Андрей Гицман, сообщает novostipmr.com
Что же случилось 15 ноября?
По словам главного диспетчера ГУП «ГК «Днестрэнерго» Андрея Воробьева, во вторник, 15 ноября в 16:37 произошла системная авария.
Её причина – рассинхронизация параметров работы с европейской энергосистемой. Часть энергосистемы Приднестровья и Молдовы отсоединилась от Европы и Румынии и вышла на изолированный режим работы. Выросла нагрузка, и произошло падение частоты переменного тока. При нормативном уровне в 50 герц частота проседала до 48,57 герца. Сработало оборудование по автоматическому частотному регулированию.
Из-за этого в приднестровской энергосистеме были отключены 3 линии 110 киловольт и 7 линий 35 киловольт. Автоматически отключились некоторые линии 6-10 киловольт, которые запитывают потребителей ГУП «Единые распределительные электрические сети».
По словам Андрея Воробьева, автоматика устроена так, что отключает в первую очередь наиболее нагруженные участки энергосистемы и безопасные энергоемкие производства, чтобы спасти остальных потребителей. Именно поэтому электричество вчера пропало в том числе в тепловых котельных, а также на заводе «Электромаш».
«Автоматика сработала приблизительно так же, как в обычной квартире выбивает пробки», - отметил главный диспетчер ГУП «ГК «Днестрэнерго».
Вчера работа единой региональной энергосистемы достаточно быстро стабилизировалась. Как рассказал Андрей Воробьев, после этого семь бригад ГУП «ГК «Днестрэнерго» восстановили подачу электричества там, где оно не включилось автоматически. Может ли приднестровская энергосистема работать в автономном режиме?
По словам Андрея Гицмана, может. Но это будет плохо и недолго. Сильнее всего в таком случае пострадают Рыбницкий и Каменский районы, которые столкнутся с очень низкими уровнями напряжения. В результате там толком практически ничего не будет работать.
Ещё во времена СССР энергосистема нашего макрорегиона создавалась как единая, и какого-то автономного режима работы её частей не подразумевалось. Сегодня Приднестровье вместе с Молдовой и Украиной привязано к европейской энергосистеме. Здесь мы все зависим друг от друга.
«Чем больше ёмкость энергосистемы, тем она более устойчива. Ёмкость же нашей приднестровской энергосистемы очень маленькая, и если не будет поддержки, есть риск полных отключений. Так что это такой исключительный вариант работы», - пояснил главный инженер ГУП «ГК «Днестрэнерго».