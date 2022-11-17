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Европейцев предупредили о новой смертельной эпидемии

Европейцев предупредили о новой смертельной эпидемии

Сосредоточенность европейской системы здравоохранения на пандемии коронавируса грозит странам континента "эпидемией" рака, пишет Guardian со ссылкой на исследование комиссии Lancet Oncology.

"Мы обеспокоены тем, что Европа столкнется с эпидемией рака в следующие десять лет, если системы здравоохранения и исследований рака срочно не окажутся в приоритете", — сказал руководитель исследования, профессор Марк Лоулер из Королевского университета Белфаста.

Быстрое перепрофилирование систем здравоохранения и введение локдаунов повлекли за собой негативные последствия, которые до сих пор влияют на обследование и лечение онкобольных, утверждают ученые, сообщает РИА Новости

"Чтобы подчеркнуть масштаб проблемы, мы подсчитали, что во время пандемии COVID-19 по всей Европе без диагностики осталось около одного миллиона случаев заболевания", — цитирует издание авторов исследования.

Кроме того, сейчас чаще, чем до пандемии, онкологические заболевания обнаруживают на более поздних стадиях, чем это было ранее. Все это в перспективе ухудшит качество жизни пациентов в Европе и снизит выживаемость, прогнозируют эксперты.

В докладе сообщается, что за первый год пандемии врачи в Европе приняли на полтора миллиона онкобольных меньше, а каждый второй пациент остался без своевременного лечения — операции или химиотерапии.

Помимо прочего, на ситуацию с раком негативно влияют отсрочки и отмены клинических испытаний в период пандемии, отметили ученые.
  • Сегодня, 08:16
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