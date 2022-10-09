Молдавские парламентарии собираются усилить возможности Службы информации и безопасности государства для противостояния «российской агентуре», заявил спикер законодательного органа республики Игорь Гросу. По его словам, соответствующий законопроект должен появиться в ближайшее время, сообщает gazeta.ru
«На днях будет зарегистрирована новая редакция закона о Службе информации и безопасности, которая предоставит дополнительные, новые инструменты службе для борьбы с «агентурой», против шпионов РФ, которыми страна набита и здесь, и на левом берегу Днестра», — цитирует слова Гросу РИА Новости.
Как указал спикер парламента Молдавии, помимо этого, депутаты собираются представить законопроект, который будет связан с «предательством родины». Соответствующую инициативу Гросу пообещал после того, как раскритиковал представителей оппозиционной Соцпартии за отказ от осуждения российской военной спецоперации на Украине.
«Предложим поправки в законодательство, которые будут касаться предательства родины, действия в интересах других стран во вред Молдавии. Мы сделаем это», — подчеркнул спикер молдавского парламента.