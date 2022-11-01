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В Москве ждут объяснений Кишинева

В Москве ждут объяснений Кишинева

В России "считали и продолжают считать Молдову активным участником Содружества Независимых Государств". Об этом заявил накануне на брифинге в Москве заместитель директора департамента информации и печати МИДа РФ Иван Нечаев, выразив удивление тем, что 15 ноября молдавские власти не впустили в страну делегацию российских деятелей культуры, передает point.md

По его словам, они прибыли в Кишинев "для организации культурных мероприятий в рамках Фестиваля документального кино "Евразия.DОС", который ежегодно проводится при содействии Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ".

"О приезде российской делегации молдавская сторона была уведомлена заранее. Тем не менее, без каких-либо объяснений троих россиян несколько часов продержали в Кишиневском аэропорту, после чего им было объявлено об отказе в праве въезда на территорию Молдовы. Сотрудникам посольства РФ в Кишиневе встретиться с ними не разрешили", - сообщил дипломат.

Он отметил, что "решение молдавских властей о недопуске российских участников проекта СНГ, направленного на укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках Содружества, мягко говоря, непонятно".

"Рассчитываем, что молдавская сторона предоставит разъяснения на этот счет", - подчеркнул Нечаев.

Пограничная полиция Молдовы ничего не сообщила об инциденте в Кишиневском аэропорту.
  • Сегодня, 17:45
  • DTV
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