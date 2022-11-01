Люди лепят снеговиков с незапамятных времен, но только в XXI веке была вычислена формула его идеальных пропорций.
Лепка снеговиков — старинная детская зимняя игра, зародившаяся при чистке снега со двора или дорожек. Первая иллюстрация, дошедшая до наших дней, относится к 1380 году: снеговик изображен на страницах Часослова, хранящегося в библиотеке Гааги.
Лепка частей тела снеговика дает некое пространство для творчества, однако есть и каноническое представление об этой снежной скульптуре. Самым простым способом почистить снег во время оттепели — это скатать его в снежный шар. Таким образом, простейший снеговик состоит из трех комков снега, самый большой из которых становится брюшком, средний — грудью, а самый маленький — головой.
Вычислением идеальных пропорций для создания снеговика занимался математик Джеймс Хинд (James Hind) из британского Университета Ноттингем Трент. Его формула включает не только параметры скульптуры, но и такие характеристики, как температура на улице или чистота и свежесть снега.
Идеальные пропорции выглядят следующим образом:
• Количество снежных шаров — три; • Общая высота — 1,62 м; • Диаметр головы — 30 см; • Диаметр корпуса — 50 см; • Нижний шар — 80 см; • Морковь для носа — 4 см; • Расстояние между глазами — 5 см; • Аксессуары — шляпа, шарф, перчатки; • Пуговицы — три, равном расстоянии; • Конечности — руки в виде палочек и крохотные снежки, символизирующие ноги; • Лучшим снегом будет только что выпавший, а температура воздуха — от 0 °C и ниже.
Джеймс Хинд уже не в первый раз применяет математический подход к повседневным сферам жизни. Однажды перед наступлением зимы он рассчитал, какой толщины колготки женщинам стоит надевать в тот или иной день в зависимости от температуры и силы ветра. rtraveler.ru