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Посол России будет объяснять почему в Молдове проблемы со светом

Посол России будет объяснять почему в Молдове проблемы со светом

Посла Российской Федерации в Молдове Олега Васнецова вызвали в Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) для разъяснений в связи с массовыми отключениями электроэнергии, которые произошли сегодня, 23 ноября, по всей Молдове.

«Атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины в очередной раз оставили Молдову в темноте. Массовые отключения электроэнергии зафиксированы по всей стране, в том числе в Кишиневе и здании МИДЕИ. Я запросил вызов посла России для дачи объяснений»,- написал глава МИДЕИ Нику Попеску в соцсети, передаёт eadaily.com

В пресс-релизе молдавского внешнеполитического ведомства отмечено, что «жестокие бомбардировки Россией Украины продолжают иметь драматические последствия в нашей стране». В этой связи Кишинев выражает решительный протест, о чем уведомил мировое сообщество.

«Министерство иностранных дел направило руководителям наших дипломатических миссий срочное указание проинформировать наших партнеров о серьёзных последствиях сложившейся ситуации. МИДЕИ отмечает, что Молдова остается на стороне свободного мира и эту войну необходимо остановить как можно скорее», — подчеркивается в заявлении.

Сегодня российская армия повторила масштабный удар по объектам энергетической системы Украины. После попаданий в объекты критической инфраструктуры электричество пропало в том числе в Молдове и Приднестровье. Сработало экстренное отключение, чтобы избежать перегрузки единой сети. Через два часа подача света была возобновлена.

Как сообщало EADaily , президент Молдовы Майя Санду поспешила обвинить Россию в энергетических проблемах страны, видимо забыв, что Кишинев ранее отказался от электроэнергии расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС (предприятие «Интер РАО»), решив её приобретать у Румынии по цене более чем вдвое дороже. В то же время, подключившись к европейской энергосистеме, Молдова оказалась в зависимости от ситуации на Украине, так как в этом случае они оказались связаны в один энергоузел.


  • Сегодня, 21:49
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