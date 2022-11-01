На территории Газораспределительной станции, подающей голубое топливо в Парканы и Терновку, произошло возгорание, сообщает пресс-центр МВД ПМР
23 ноября примерно в 18:20 из-за скачков напряжения и погодных условий в районе станции произошёл обрыв линии электропередач. Провод под напряжением упал на участок газовой трассы. Из-за утечки топлива произошло воспламенение, пишет пресс-центр МВД ПМР.
Пожарных вызвал охранник предприятия. На место ЧС прибыли три пожарных расчёта: два из столицы и один из Бендер. Аварийная служба ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» сбросила давление до минимальных значений на данном участке, это позволило огнеборцам ликвидировать пламя.