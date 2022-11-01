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В Терновке загорелась Газораспределительная станция

В Терновке загорелась Газораспределительная станция

На территории Газораспределительной станции, подающей голубое топливо в Парканы и Терновку, произошло возгорание, сообщает пресс-центр МВД ПМР

23 ноября примерно в 18:20 из-за скачков напряжения и погодных условий в районе станции произошёл обрыв линии электропередач. Провод под напряжением упал на участок газовой трассы. Из-за утечки топлива произошло воспламенение, пишет пресс-центр МВД ПМР.

Пожарных вызвал охранник предприятия. На место ЧС прибыли три пожарных расчёта: два из столицы и один из Бендер. Аварийная служба ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» сбросила давление до минимальных значений на данном участке, это позволило огнеборцам ликвидировать пламя.

Давление в газовой трубе восстановлено.

  • Сегодня, 22:10
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