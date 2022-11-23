Здание Европейского парламента в Страсбурге Фото: EPA/Vostock-photo
Депутаты Европейского парламента проголосовали в среду на пленарной сессии в Страсбурге за резолюцию, в которой Россия названа "государством-спонсором терроризма и государством, применяющим средства терроризма".
Резолюция принята 494 голосами "за", 58 парламентариев проголосовали против этого документа, 44 воздержались, передаёт interfax.ru
Документ содержит перечень обвинений в адрес России, причем не только связанных со специальной военной операцией на Украине. В резолюции также предлагается набор мер реакции, которую, по мнению Европарламента, ЕС должен проявить.
Так, Европарламент призывает Совет ЕС "расширить список лиц, подпадающих под действие санкций". Резолюция "призывает все страны-кандидаты в ЕС и потенциальных кандидатов присоединиться к политике санкций Европейского Союза".
Европейской комиссии рекомендовано "выступить с законодательным предложением о внесении поправок в действующий глобальный режим санкций ЕС в области прав человека (...), расширив сферу его действия, включив в него акты коррупции, и оперативно принять адресные санкции в отношении лиц, ответственных за коррупцию на высоком уровне в России и Белоруссии, а также их партнеров и бенефициаров в ЕС".
Европейский парламент предлагает Еврокомиссии и государствам-членам ЕС "рассмотреть возможные меры против стран, пытающихся помочь России обойти введенные санкции", а также "настоятельно призывает комиссию обеспечить, чтобы национальные санкции за нарушение санкций ЕС были эффективными, пропорциональными и сдерживающими".
Среди рекомендаций евродепутатов - "немедленное и полное эмбарго на импорт из ЕС российского ископаемого топлива и урана, а также полный отказ от газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2".
Ранее на этой неделе Парламентская ассамблея НАТО обнародовала резолюцию, согласно которой рекомендуется объявить Россию "террористическим режимом".
В октябре Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию аналогичного содержания.
Принятая в среду резолюция Европейского парламента носит рекомендательный характер для Европейской комиссии и Совета ЕС.
Хакеры атаковали сайт Европарламента после признания России спонсором терроризма
Европейский парламент стал объектом компьютерной атаки в среду, через несколько часов после того, как евродепутаты большинством голосов приняли резолюцию, признающую Россию "государством-спонсором терроризма", сообщает euronews
Во второй половине дня в среду на сайте Европейского парламента наблюдались проблемы с подключением, сообщили французские СМИ. Пророссийская хакерская группа Killnet, ответственная за несколько других подобных атак, взяла на себя ответственность и на этот раз.
По заявлению хакеров, они осуществили DDOS-атаку на Европарламент не дестабилизируя работу организации изнутри. (DDOS-атаки многократно умножают трафик на сайте, делая его недоступным или труднодоступным.)