Dnestr.TV

 
0

Европарламент принял резолюцию, объявляющую Россию государством-спонсором терроризма

Европарламент принял резолюцию, объявляющую Россию государством-спонсором терроризма
Здание Европейского парламента в Страсбурге
Фото: EPA/Vostock-photo

Депутаты Европейского парламента проголосовали в среду на пленарной сессии в Страсбурге за резолюцию, в которой Россия названа "государством-спонсором терроризма и государством, применяющим средства терроризма".

Резолюция принята 494 голосами "за", 58 парламентариев проголосовали против этого документа, 44 воздержались, передаёт interfax.ru

Документ содержит перечень обвинений в адрес России, причем не только связанных со специальной военной операцией на Украине. В резолюции также предлагается набор мер реакции, которую, по мнению Европарламента, ЕС должен проявить.

Так, Европарламент призывает Совет ЕС "расширить список лиц, подпадающих под действие санкций". Резолюция "призывает все страны-кандидаты в ЕС и потенциальных кандидатов присоединиться к политике санкций Европейского Союза".

Европейской комиссии рекомендовано "выступить с законодательным предложением о внесении поправок в действующий глобальный режим санкций ЕС в области прав человека (...), расширив сферу его действия, включив в него акты коррупции, и оперативно принять адресные санкции в отношении лиц, ответственных за коррупцию на высоком уровне в России и Белоруссии, а также их партнеров и бенефициаров в ЕС".

Европейский парламент предлагает Еврокомиссии и государствам-членам ЕС "рассмотреть возможные меры против стран, пытающихся помочь России обойти введенные санкции", а также "настоятельно призывает комиссию обеспечить, чтобы национальные санкции за нарушение санкций ЕС были эффективными, пропорциональными и сдерживающими".

Среди рекомендаций евродепутатов - "немедленное и полное эмбарго на импорт из ЕС российского ископаемого топлива и урана, а также полный отказ от газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2".

Ранее на этой неделе Парламентская ассамблея НАТО обнародовала резолюцию, согласно которой рекомендуется объявить Россию "террористическим режимом".

В октябре Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию аналогичного содержания.

Принятая в среду резолюция Европейского парламента носит рекомендательный характер для Европейской комиссии и Совета ЕС.

Хакеры атаковали сайт Европарламента после признания России спонсором терроризма

Европейский парламент стал объектом компьютерной атаки в среду, через несколько часов после того, как евродепутаты большинством голосов приняли резолюцию, признающую Россию "государством-спонсором терроризма", сообщает euronews

Во второй половине дня в среду на сайте Европейского парламента наблюдались проблемы с подключением, сообщили французские СМИ. Пророссийская хакерская группа Killnet, ответственная за несколько других подобных атак, взяла на себя ответственность и на этот раз.

По заявлению хакеров, они осуществили DDOS-атаку на Европарламент не дестабилизируя работу организации изнутри. (DDOS-атаки многократно умножают трафик на сайте, делая его недоступным или труднодоступным.)
  • Сегодня, 22:54
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
  • "Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Лин ...
  • Глава Moldovagaz ответил на заявление Тирасполя о наруш ...
  • Не летают самолёты, но ходят поезда (обновлено)
  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Украинские беженцы подняли бунт в Болгарии
  • Затулин о ситуации с газом в Приднестровье
  • Сколько переплачивает Молдова за электроэнергию
  • Народ говорит о событиях в Молдове

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
  • "Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Лин ...
  • Глава Moldovagaz ответил на заявление Тирасполя о наруш ...
  • Не летают самолёты, но ходят поезда (обновлено)
  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Украинские беженцы подняли бунт в Болгарии
  • Затулин о ситуации с газом в Приднестровье
  • Сколько переплачивает Молдова за электроэнергию
  • Народ говорит о событиях в Молдове
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна