Dnestr.TV

 
0

Определены обладатели стипендии мэра Москвы в Приднестровье

Определены обладатели стипендии мэра Москвы в Приднестровье

Определились приднестровцы – обладатели стипендии мэра Москвы по результатам летней сессии 2021/2022 учебного года. Они были утверждены во время видеоконференции Попечительского совета.

С российской стороны в мероприятии приняли участие: представители Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москва, Московского дома соотечественника, Посольства Российской Федерации в РМ и Россотрудничества; с приднестровской: председатель Союза русских общин Приднестровья Виорика Кохтарева, руководители русских общин городов и районов республики, представители вузов, а также студенты-стипендиаты, передаёт novostipmr.com

Напомним, что в программе Приднестровью отведена квота в 11 стипендий. Так, по итогам летней сессии были утверждены 5 новых стипендиатов, ещё шести студентам, уже участвующим в программе, выплата стипендий будет продолжена.

«Попечительский совет принимает решение о выдаче стипендии на основании тех документов, которые подают претенденты. Это характеристика и выписка оценок. Главные критерии – в первую очередь отличное обучение и активное участие в общественной жизни», - пояснила Виорика Кохтарева.

Все стипендиаты учатся в вузах Приднестровья: Приднестровском госуниверситете им. Т. Г. Шевченко, Тираспольском юридическом институте МВД ПМР им. М. И. Кутузова, Приднестровском государственном институте искусств им. А. Г. Рубинштейна и Тираспольском межрегиональном университете. Они активно участвуют в общественной жизни не только своих вузов, но и всей республики.

Программа «Стипендия мэра Москвы» работает уже более 20 лет. Она реализовывается для студентов-соотечественников в разных странах СНГ и Прибалтики Департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москва. За эти годы стипендиатами стали более пяти тысяч молодых представителей зарубежной диаспоры. В Приднестровье программа действует с 2008 года.
  • Сегодня, 08:10
  • DTV
  • Просмотров: 27
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
  • "Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Лин ...
  • Глава Moldovagaz ответил на заявление Тирасполя о наруш ...
  • Не летают самолёты, но ходят поезда (обновлено)
  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Украинские беженцы подняли бунт в Болгарии
  • Затулин о ситуации с газом в Приднестровье
  • Народ говорит о событиях в Молдове
  • Сколько переплачивает Молдова за электроэнергию

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
  • "Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Лин ...
  • Глава Moldovagaz ответил на заявление Тирасполя о наруш ...
  • Не летают самолёты, но ходят поезда (обновлено)
  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Украинские беженцы подняли бунт в Болгарии
  • Затулин о ситуации с газом в Приднестровье
  • Народ говорит о событиях в Молдове
  • Сколько переплачивает Молдова за электроэнергию
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна