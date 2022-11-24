Определились приднестровцы – обладатели стипендии мэра Москвы по результатам летней сессии 2021/2022 учебного года. Они были утверждены во время видеоконференции Попечительского совета.
С российской стороны в мероприятии приняли участие: представители Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москва, Московского дома соотечественника, Посольства Российской Федерации в РМ и Россотрудничества; с приднестровской: председатель Союза русских общин Приднестровья Виорика Кохтарева, руководители русских общин городов и районов республики, представители вузов, а также студенты-стипендиаты, передаёт novostipmr.com
Напомним, что в программе Приднестровью отведена квота в 11 стипендий. Так, по итогам летней сессии были утверждены 5 новых стипендиатов, ещё шести студентам, уже участвующим в программе, выплата стипендий будет продолжена.
«Попечительский совет принимает решение о выдаче стипендии на основании тех документов, которые подают претенденты. Это характеристика и выписка оценок. Главные критерии – в первую очередь отличное обучение и активное участие в общественной жизни», - пояснила Виорика Кохтарева.
Все стипендиаты учатся в вузах Приднестровья: Приднестровском госуниверситете им. Т. Г. Шевченко, Тираспольском юридическом институте МВД ПМР им. М. И. Кутузова, Приднестровском государственном институте искусств им. А. Г. Рубинштейна и Тираспольском межрегиональном университете. Они активно участвуют в общественной жизни не только своих вузов, но и всей республики.
Программа «Стипендия мэра Москвы» работает уже более 20 лет. Она реализовывается для студентов-соотечественников в разных странах СНГ и Прибалтики Департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москва. За эти годы стипендиатами стали более пяти тысяч молодых представителей зарубежной диаспоры. В Приднестровье программа действует с 2008 года.