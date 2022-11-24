Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления по видеосвязи на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном по просьбе Киева, пригласил экспертов организации посетить украинские объекты инфраструктуры. Трансляция заседания шла на YouTube, передаёт РБК
«Я подтверждаю, что приглашаю от лица Украины миссию экспертов ООН для изучения критически важной инфраструктуры Украины», — сказал он, подчеркнув, что необходимо оценить состояние объектов.
Выступая, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия наносит удары по объектам инфраструктуры на Украине в ответ на поставки Киеву западного оружия, сообщает interfax.ru
"Мы наносим удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией", - заявил он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.
"Подрыв боеспособности украинской армии, угрожающей безопасности и территориальной целостности России, - одна из целей СВО. И она будет реализовываться военными методами, пока киевский режим не займет реалистичную позицию, которая позволила бы в рамках переговоров обсудить и попытаться урегулировать те вопросы, которые вынудили нас начать СВО", - добавил Небензя.
Небензя также заявил, что "повреждения жилых домов и жертвы среди мирного населения происходят по вине украинской ПВО, располагаемой не на окраине городов, а в самом их центре".
"В итоге обломки ракет или сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в те объекты, в которые Россия и не целилась", - сказал он.
23 ноября Украина вновь подверглась масштабному ракетному обстрелу, в результате которого оказались отключены большинство тепло- и гидроэлектростанций страны, а также все атомные станции. Власти заявили о повреждениях объектов инфраструктуры в ряде регионов. По словам Зеленского, к ночи 24 ноября тепло-, электро- и водоснабжение постепенно восстанавливают, но в 11 областях электричество отсутствует полностью. В своем телеграм-канале президент написал, что наиболее сложная ситуация сложилась в Киеве, работы там продлятся всю ночь.
После атаки на украинские энергообъекты аварийные отключения электричества произошли и в Молдове и Приднестровье. Молдавский президент Майя Санду созвала на 24 ноября Высший совет безопасности, чтобы обсудить обеспечение страны энергоресурсами.
Российское Минобороны ранее неоднократно отчитывалось об ударах по «системам военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики». Самая масштабная атака произошла 15 ноября, она привела к тому, что без света остались около 20 млн человек. В кабмине Украины заявили, что почти половина энергетической системы страны оказалась выведена из строя, не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций.