Dnestr.TV

 
0

Нацбанк Украины пообещал США прекратить эмиссию гривны

Нацбанк Украины пообещал США прекратить эмиссию гривны

Нацбанк Украины в 2023 году не планирует проводить эмиссию гривны. Глава регулятора Андрей Пышный сообщил об этом послу США в Киеве Бриджит Бринк. По словам руководителя Нацбанка, это необходимо для «дальнейшего эффективного взаимодействия с Международным валютным фондом» (МВФ).

«Бюджет 2023 года не предусматривает эмиссионного финансирования. Сегодня мы говорим о качественном перезапуске внутреннего долгового рынка и максимальном использовании его ресурсов»,— сказал господин Пышный. Его слова приводит пресс-служба Нацбанка.

Эмиссия гривны с с начала военной операции России на Украине составила около 364,5 млрд ($9,3 млрд по текущему курсу). Нацбанк выкупал облигации внутреннего госзайма у Минфина, что было запрещено в мирное время. Такая политика также противоречит требованиям МВФ. Курс нацвалюты за этот период снизился с 39 до 28,5 гривны за доллар, инфляция в октябре достигла 26,6%.
kommersant.ru
  • Сегодня, 10:48
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • "Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Лин ...
  • Глава Moldovagaz ответил на заявление Тирасполя о наруш ...
  • Не летают самолёты, но ходят поезда (обновлено)
  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Украинские беженцы подняли бунт в Болгарии
  • Затулин о ситуации с газом в Приднестровье
  • Народ говорит о событиях в Молдове
  • Сколько переплачивает Молдова за электроэнергию

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • "Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Лин ...
  • Глава Moldovagaz ответил на заявление Тирасполя о наруш ...
  • Не летают самолёты, но ходят поезда (обновлено)
  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Украинские беженцы подняли бунт в Болгарии
  • Затулин о ситуации с газом в Приднестровье
  • Народ говорит о событиях в Молдове
  • Сколько переплачивает Молдова за электроэнергию
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна