Нацбанк Украины в 2023 году не планирует проводить эмиссию гривны. Глава регулятора Андрей Пышный сообщил об этом послу США в Киеве Бриджит Бринк. По словам руководителя Нацбанка, это необходимо для «дальнейшего эффективного взаимодействия с Международным валютным фондом» (МВФ).
«Бюджет 2023 года не предусматривает эмиссионного финансирования. Сегодня мы говорим о качественном перезапуске внутреннего долгового рынка и максимальном использовании его ресурсов»,— сказал господин Пышный. Его слова приводит пресс-служба Нацбанка.
Эмиссия гривны с с начала военной операции России на Украине составила около 364,5 млрд ($9,3 млрд по текущему курсу). Нацбанк выкупал облигации внутреннего госзайма у Минфина, что было запрещено в мирное время. Такая политика также противоречит требованиям МВФ. Курс нацвалюты за этот период снизился с 39 до 28,5 гривны за доллар, инфляция в октябре достигла 26,6%. kommersant.ru