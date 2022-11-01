Одной из центральных тем остается экономия энергоресурсов. Текущую обстановку по ведомствам доложил Вице-премьер – министр экономического развития Сергей Оболоник. Согласно данным Минэкономразвития, министерства и ведомства наладили процесс экономии и в текущей декаде ноября уложились в отведенные лимиты.
«Дисциплина последней декады показывает, что это все исполняется корректно. Ну и второй, немало важный момент, при доведении норматива, наши органы исполнительной власти в состоянии укладываться в норматив в пределах 70-80% от установленного лимита», — подчеркнул Сергей Оболоник.
В свою очередь Председатель Правительства вновь акцентировал внимание на необходимости рационального и эффективного использования имеющихся энергетических ресурсов, передает пресс-служба Правительства.
«Вопрос не снимаем — экономить продолжаем. У нас ситуация практически не поменялась ни в ту, ни в другую сторону, поэтому экономить нужно, чтобы мы имели возможность запускать наши производства. И, в очередной раз, хочу всех поблагодарить за понимание и правильный подход именно в этой части», — нацелил присутствующих Александр Розенберг.
Продолжил совещание вопрос об обеспечении внутреннего рынка производством куриного яйца. Над этим работает Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов. Как доложил и.о. главы ведомства Олег Дилигул, сейчас идет интенсивная работа по изучению вопроса о возможности использования имущества одного из закрытых ранее комплексов для возобновления производства куриного яйца.
Говорили на совещании и об образовании. Минпросу было поручено изучить возможность сокращения нагрузки на учащихся в части домашнего задания. Как доложила министр просвещения Светлана Иванишина, был проработан ряд мероприятий, которые позволят это осуществить. Одно из них – это проведение анкетирования среди участников образовательного процесса: учителей, родителей, обучающихся.
«Институту развития образования и повышения квалификации поручено подготовить рекомендации по объему домашних заданий по каждому учебному предмету базисного учебного плана со 1-го по 11-й классы. И на этой основе Министерством просвещения ведется разработка нормативного правового акта, регулирующего учебную нагрузку на обучающихся и объем домашних заданий по всем предметам», — рассказала Светлана Иванишина.
Следующей темой для обсуждения стала продолжающаяся работа над государственным земельным кадастром. По поручению Правительства Минисельхоз совместно с главами государственных администраций городов и районов изучили этот вопрос повторно, на основании чего были сформированы предложения. Они касаются увеличения штата сотрудников и их технического обеспечения.
«Дополнительная потребность штатных единиц — это 7 человек. Дополнительная потребность в компьютерной технике — это 6 единиц. В принципе, здесь затраты небольшие. То, что касается смет на следующий год, по кадастру сумма заложена. Там порядка 2,5 миллионов рублей заложено в смету 2023 года», — доложил глава Минцифры Сергей Бабенко.
В продолжении обсуждения текущих вопросов речь шла о введении запрета на применение ртутьсодержащих ламп и перехода на энергосберегающие типы освещения. По поручению Председателя Правительства Минэкономразвития проработало данный вопрос и представило предложения. Как отметил Вице-премьер – министр экономического развития Сергей Оболоник, рациональным решением предлагается ввести ограничительную пошлину на ввоз освещения с содержанием ртути. Соответствующий документ, регламентирующий порядок ввоза, находится в работе.
Премьер видит возможным в ближайшей перспективе запрет на использование люминесцентных ламп в госсекторе. Это позволит экономить не только энергоресурсы, но и бюджетные средства, которые закладываются на утилизацию ртутных ламп.
«Зачем в госсекторе закладывать бюджетные средства на утилизацию люминесцентных ламп, когда мы можем без них обойтись. Зачем? То есть их использование мы просто запрещаем, а лимиты формируем исходя из применения экономичных ламп. И это самый правильный подход», – обозначил Александр Розенберг.
Кроме того, обсудили и переход индивидуальных предпринимателей на упрощенную налоговую систему. О динамике рассказал замминистра финансов – директор Государственной налоговой службы Евгений Кошелев. Он отметил, что динамика положительная — на прошлой неделе налоговые инспекции развернули свою деятельность на территории столичных рынков. В Тирасполе предприниматели могут заполнить заявления на центральном и на строительном рынках. За неделю работы налоговых инспекторов на местах подать документы для перехода на упрощенную налоговую систему смогли 300 патенщиков. На этой неделе к работе подключатся остальные населенные пункты. В этой части Председатель Правительства нацелил глав госадминистраций больше взаимодействовать с налоговыми инспекциями.
В завершении оперативного совещания с руководителями министерств и ведомств коснулись и темы украшения городов и районов Приднестровья к предстоящим новогодним праздникам. Напомним, по поручению Главы государства культурно-массовые мероприятия, посвященные празднованию Нового года и Рождества, начнутся в период с 9 по 11 декабря.