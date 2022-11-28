Dnestr.TV

 
0

Американский словарь Merriam-Webster назвал слово года

Американский словарь Merriam-Webster назвал слово года

Американский словарь Merriam-Webster выбрал "газлайтинг" (gaslighting) словом 2022 года.

Словарь определяет его как "психологическое манипулирование человеком, обычно в течение длительного периода времени, которое заставляет жертву сомневаться в правильности своих собственных мыслей, восприятии реальности или воспоминаний и как правило приводит к замешательству, потери уверенности в себе и самооценки, неуверенности в собственной эмоциональной или душевной стабильности и зависимости от виновного лица".

Как отмечается на сайте, в 2022 году число запросов о газлайтинге увеличилось на 1740%, причем высокий интерес сохранялся в течение всего года, передает ria.ru.

"В наш век дезинформации — "фейковых новостей", теорий заговора, троллей в Twitter и дипфейков — газлайтинг превратился в слово нашего времени", — говорится в сообщении на сайте словаря.

Как отмечается, термин происходит из названия пьесы 1938 года и фильма на ее основе: в ней мужчина пытается заставить жену поверить в то, что она сходит с ума. Из-за его загадочных действий на чердаке газовое освещение (gas lights) в доме тускнеет, но мужчина уверяет жену, что свет не тускнеет и что она не может доверять своим ощущениям.

В публикации отмечается, что слово "газлайтинг" было впервые употреблено в середине XX века — тогда оно означало своего рода обман, как в фильме.
В последние годы термин стал означать нечто более простое и широкое: теперь это "действие или практика грубого введения в заблуждение кого-либо, особенно ради личной выгоды".

В этом значении слово сочетается с другими терминами, относящимися к современным формам обмана и манипулирования, такими как "фейковые новости", "дипфейк" и "искусственный интеллект".

Помимо этого термина, словарь выделил еще семь слов, которые стали значимыми для 2022 года. Среди них, например, "олигарх" — в связи с санкциями западных стран в отношении российских бизнесменов, "омикрон" — название штамма коронавируса, который стал одним из наиболее распространенных в 2022 году, "кодифицировать" — в связи с решением Верховного суда США, проголосовавшего за отмену постановления по делу Роу против Уэйда 1973 года, разрешающего аборты на федеральном уровне.

В прошлый раз Merriam-Webster выбрал "вакцину" словом года. Отмечалось, что в 2021 году это понятие году стало чем-то намного большим, чем просто лекарством.
  • Сегодня, 09:19
  • DTV
  • Просмотров: 51
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • "Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Лин ...
  • Глава Moldovagaz ответил на заявление Тирасполя о наруш ...
  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Украинские беженцы подняли бунт в Болгарии
  • Затулин о ситуации с газом в Приднестровье
  • Народ говорит о событиях в Молдове
  • Сколько переплачивает Молдова за электроэнергию
  • В Москве ждут объяснений Кишинева

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • "Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Лин ...
  • Глава Moldovagaz ответил на заявление Тирасполя о наруш ...
  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Украинские беженцы подняли бунт в Болгарии
  • Затулин о ситуации с газом в Приднестровье
  • Народ говорит о событиях в Молдове
  • Сколько переплачивает Молдова за электроэнергию
  • В Москве ждут объяснений Кишинева
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна