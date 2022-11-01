Обезьянья оспа в документах Всемирной организации здравоохранения теперь будет проходить под названием MPOX, сообщили 28 ноября в штаб-квартире ВОЗ в Женеве, передаёт mir24
«По итогам серии консультаций с мировыми экспертами ВОЗ начнет использование нового предпочтительного термина «MPOX» в качестве синонима оспы обезьян», – говорится в сообщении.
При этом термин «оспа обезьян» (monkeypox) будет использоваться с постепенным сокращением его употребления в течение года.
В ВОЗ отметили, что ряд лиц и стран попросили найти способ изменения названия болезни. Это связано с тем, что в результате распространения оспы обезьян в ряде стран, а также «онлайн» звучат «расистские и стигматизирующие высказывания».
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус рекомендовал использовать для оспы обезьян «новый англоязычный синоним – MPOX». «По прошествии годичного переходного периода MPOX станет предпочтительным термином», – пояснили в организации. Он будет включен в Международную классификацию болезней.
По состоянию на 22 ноября с начала года в 110 странах случаев заражения MPOX и еще 1 531 предполагаемый случай. Умерли 53 пациента.