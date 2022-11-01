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Молдова возобновила реверс газа на Украину

Молдова возобновила реверс газа на Украину

На вторник на пограничной газоизмерительной станции "Гребеники" (главный путь поставки российского газа в Молдову) заявлены номинации как в прямом, так и в реверсном направлении (из Молдовы в Украину), сообщает "Оператор ГТС Украины", передает interfax.ru

Из 6,1 млн куб. м, заявленных к транзиту в Молдову на газовые 29 ноября, большая часть - 3,9 млн куб. м - может вернуться реверсом на Украину. При этом молдавская сторона постоянно напоминает, что запрашивает значительно больше российского газа, чем получает в настоящее время.

Факт "транзитного дисбаланса через Украину для потребителей Молдовы" неделю назад стал основанием для предупреждения: если он сохранится, ""Газпром" начнет сокращение подачи газа для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки".

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины – на уровне предыдущих дней и месяцев.
  • Сегодня, 11:48
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