На вторник на пограничной газоизмерительной станции "Гребеники" (главный путь поставки российского газа в Молдову) заявлены номинации как в прямом, так и в реверсном направлении (из Молдовы в Украину), сообщает "Оператор ГТС Украины", передает interfax.ru
Из 6,1 млн куб. м, заявленных к транзиту в Молдову на газовые 29 ноября, большая часть - 3,9 млн куб. м - может вернуться реверсом на Украину. При этом молдавская сторона постоянно напоминает, что запрашивает значительно больше российского газа, чем получает в настоящее время.
Факт "транзитного дисбаланса через Украину для потребителей Молдовы" неделю назад стал основанием для предупреждения: если он сохранится, ""Газпром" начнет сокращение подачи газа для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки".
Заявка на транзит российского газа через территорию Украины – на уровне предыдущих дней и месяцев.