В пятницу, 2 декабря, ожидается встреча политических представителей Приднестровья и Молдовы – Виталия Игнатьева и Олега Серебряна.Планируется обсудить газово-энергетический кризис и новые инциденты с представителями Приднестровья в Кишиневском аэропорту,передаёт novostipmr.com
Напомним, что с 1 октября российский «Газпром» ограничил поставки природного газа в Молдову и Приднестровье до 5,7 миллиона кубометров в сутки. Произошло это из-за нарушения обязательств со стороны Молдовы: АО «Молдовагаз», являющееся стороной молдо-российского газового контракта, на тот момент допускало нарушения графика оплаты за полученное голубое топливо и не провело в необходимые сроки аудит исторического долга РМ за газ. Приднестровье оказалось заложником ситуации.
Следствием сокращения поставок российского газа стал дефицит голубого топлива и в Молдове, и в Приднестровье. Он особенно резко обозначился к третьей декаде октября. Приднестровье уже с начала октября прибегло к мерам экономии, а 21 октября ввело чрезвычайное экономическое положение и отодвинуло на несколько дней начало отопительного сезона. Молдавская ГРЭС вынуждена была сократить поставки электроэнергии на экспорт в Молдову.
1 ноября для ПМР начался новый виток газового кризиса. АО «Молдовагаз» в одностороннем порядке ограничило объем голубого топлива, идущего в Приднестровье, на 40%, с 3,9 до 2,3 миллиона кубометров в сутки. Молдавскую сторону не смутило то, что такое решение идет вразрез с условиями молдо-российского контракта, где четко закреплены объемы газа для РМ и ПМР.
В результате фактически было сорвано подписание очередного контракта на поставку электроэнергии Молдавской ГРЭС в Молдову. РМ начала закупать электричество в Румынии, и оно сегодня примерно втрое дороже, чем приднестровское. Из-за этого в соседней стране продолжают расти тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей.
Объем газа, который был отнят Молдовой у Приднестровья в ноябре, достигает в общей сложности почти 50 миллионов кубометров. В Тирасполе уже в начале ноября высказали мнение, что этот газ в числе прочего может закачиваться властями РМ в украинские газовые хранилища.
22 ноября «Газпром» сообщил, что он также фиксирует оседание российского газа в Украине. НАК «Нафтогаз» в ответ отметила, что часть голубого топлива, предназначенного для Молдовы и Приднестровья, действительно остается в Украине путем виртуального реверса, который проводят молдавские власти.
Есть версия и о том, что газ может также перепродаваться Украине по рыночным ценам (при этом реэкспорт голубого топлива запрещен контрактом между АО «Молдовагаз» и «Газпромом»).
Приднестровье обратилось к руководству России и ПАО «Газпром» с письмами, в которых обрисовало ситуацию с незаконным отбором голубого топлива. Делегация Верховного Совета ПМР во главе со спикером Александром Коршуновым совершила визит в Москву, где провела встречи в Государственной Думе, Совете Федерации и Правительстве РФ. 22 ноября обращения по поводу сложившейся кризисной ситуации были направлены Президентом ПМР Вадимом Красносельским и председателем Верховного Совета ПМР Александром Коршуновым в ООН и ОБСЕ.
Приднестровью для собственных нужд необходимо как минимум 100 миллионов кубометров природного газа в месяц (в декабре эта цифра из-за похолодания еще возрастет). В ноябре республика получила только 69 миллионов. Это привело к тому, что была приостановлена работа крупных промышленных предприятий, на неделю были продлены осенние каникулы в школах, введен почасовой график подачи горячей воды, снижена температура теплоносителя в жилых домах.