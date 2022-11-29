Компания Starlink, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, повысила тарифы на спутниковую связь для украинцев с 60 до 75 долларов в месяц.Об этом рассказал в соцсети украинский телеканал «Прямой», сообщает mk.ru
По его информации, пользователям спутникового интернета на территории Украины стали приходить письма от компании. В них - предупреждение о повышении платы.
Новые тарифы вступят в действие с 29 декабря.
Кроме того, Starlink повышает цены на терминал и антенну, которые необходимы для доступа в интернет. Их стоимость в комплекте вырастет с 500 до 700 долларов.
Ранее сообщалось, что для Украины представляет угрозу зависимость от сервиса Starlink. Работа компании на территории страны зависит от внешнего и неустойчивого финансирования.
Премьер-министр Украины Ольга Стефанишина заявляла, что правительство может функционировать благодаря Starlink. Работу сервиса частично оплачивают Польша, США и Великобритания. В октябре из-за отсутствия финансирования были отключены 1300 терминалов компании.
Сеть Starlink развернули на Украине вскоре после начала СВО. Ей пользуются в том числе украинские военные.