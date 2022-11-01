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Молдавские товары на прилавках противоречат принципам ЕС

Молдавские товары на прилавках противоречат принципам ЕС

Глава Минэкономики Молдовы Думитру Алайба заявил, что требования молдавских сельхозпроизводителей о продвижении законопроекта, предоставляющего возможность выделения 50% прилавков в магазинах для молдавской продукции, противоречит принципам ЕС.

«Давайте представим, что вся Европа действует также, и, например, наши вина, которые попали в Польшу, должны конкурировать с другими, присутствуя лишь на половине прилавков. Я понимаю, что иногда это выглядит хорошо. Может, интуитивно кому-то кажется, что это поможет, но это вещи, которые просто-напросто, противоречат элементарным принципам», — заявил Алайба в передаче Puncte de reflecție на Vocea Basarabiei, передает point.md

По словам министра, «раз мы хотим стать членом Евросоюза, значит, мы должны показать, что у нас нет компромиссов по базовым ценностям ЕС». Алайба также дал понять, что законопроект о представлении 50% молдавской продукции на прилавках магазина, не будет одобрен странами-членами Евросоюза и создаст проблемы внутри сообщества.

«И каждый раз, когда мы выступаем с идеей, которая противоречит принципам и законодательству ЕС, кто-то в Брюсселе смотрит на нас и представляет себе, какими членами ЕС мы будем. Будем мы предсказуемым партнером, взвешенным, соблюдающим фундаментальные принципы ЕС или же, сразу как станем членами Евросоюза, начнем создавать проблемы внутри сообщества», — подчеркнул глава Минэкономики.

Министр экономики подчеркнул, что для такой маленькой страны, как Молдова, закрытие своего внутреннего рынка для импортных товаров и изолирование от внешнего мира, приведет к печальным последствиям.

«Мы должны думать об абсолютном национальном интересе этой страны на долгосрочный период. И поверьте мне, что наша экономика не выиграет от того, что мы закроем нашу страну и введем различные ограничения и квоты. Мы никак от этого не выиграем, а просто закопаемся», — подытожил министр.

Подводя итог, Алайба заявил, что «мы импортируем то, что не можем произвести сами и в достаточном количестве, и рыночная экономика – самое лучшее, что может произойти с маленькой страной».
  • Сегодня, 10:40
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