Государственная канцелярия Латвии разместила вакансию "специалиста по просмотру российского телевидения". Объявление об открытой вакансии опубликовано на сайте организации, сообщает korrespondent.net
Предполагается, что будущий сотрудник получит 14 тысяч евро за восемь месяцев работы.
В его должностные обязанности входит просмотр эфиров, поиск их записей и архивация, а также работа с ключевыми словами.
Напомним, Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете трансляции тех последних 80 телеканалов из РФ, которые еще можно было смотреть на территории Латвии. Решение вступило в силу 9 июня 2022 г. и останется в силе до тех пор, пока Россия не прекратит военные действия и не вернет Украине Крым.
Решение принято на основании нормы нового закона, предусматривающей, что в Латвии не должны работать программы, зарегистрированные в стране, которая угрожает территориальной интегрированности и независимости других государств, сообщало ранее латвийское новостное издание rus.err.ee