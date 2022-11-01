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В Латвии ищут "специалиста по просмотру российского ТВ"

В Латвии ищут "специалиста по просмотру российского ТВ"

Государственная канцелярия Латвии разместила вакансию "специалиста по просмотру российского телевидения". Объявление об открытой вакансии опубликовано на сайте организации, сообщает korrespondent.net

В Латвии ищут "специалиста по просмотру российского ТВ"

Предполагается, что будущий сотрудник получит 14 тысяч евро за восемь месяцев работы.

В его должностные обязанности входит просмотр эфиров, поиск их записей и архивация, а также работа с ключевыми словами.

Напомним, Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете трансляции тех последних 80 телеканалов из РФ, которые еще можно было смотреть на территории Латвии. Решение вступило в силу 9 июня 2022 г. и останется в силе до тех пор, пока Россия не прекратит военные действия и не вернет Украине Крым.

Решение принято на основании нормы нового закона, предусматривающей, что в Латвии не должны работать программы, зарегистрированные в стране, которая угрожает территориальной интегрированности и независимости других государств, сообщало ранее латвийское новостное издание rus.err.ee


  • Сегодня, 11:13
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