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В Евросоюзе оценили потери Украины с начала спецоперации

В Евросоюзе оценили потери Украины с начала спецоперации

Потери Украины, по оценкам Евросоюза, с начала специальной военной операции (СВО) составили свыше 100 тыс. военных и более 20 тыс. гражданских лиц. Об этом заявила в среду 30 ноября в видеообращении глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передаёт ТАСС

По ее информации, "свыше 100 тыс. украинских военных и более 20 тыс. гражданских лиц погибли" с начала в феврале специальной военной операции.

Еврокомиссия также повысила свою оценку ущерба, понесенного Украиной в ходе военного конфликта, с €385 млрд до €600 млрд.

Фон дер Ляйен призвала отобрать все российские государственные и частные замороженные активы для выплат Украине. С целью легализации изъятия средств Еврокомиссия предложила создать международный суд против России, ради чего Брюссель намерен "заручиться поддержкой ООН"
  • Сегодня, 11:27
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