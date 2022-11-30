Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) на заседании в среду установило новые тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей. Цена, по которой бытовые потребители будут получать электроэнергию от Premier Energy, составит 5,91 лея за кВт/ч, что на 1,14 лея больше ранее действовавшего тарифа. Рост тарифа составил 24%, передаёт sputniknews
Для потребителей FEE Nord, снабжающей электроэнергией северные районы Молдовы, цена вырастет с 4,81 лея до 5,6 лея за кВт/ч, то есть на 14%. Новые тарифы вступят в силу с момента публикации в "Официальном мониторе".
Ранее компания Premier Energy направила в НАРЭ запрос о повышении тарифа на электроэнергию с 4,77 до 6,38 лея. Компания FEE Nord запросила увеличение с 4,81 до 5,68 лея.
Последний раз тариф на электроэнергию НАРЭ повышали 2 ноября. Тогда электричество для бытовых потребителей от Premier Energy подорожало на 1,62 лея, а для потребителей FEE Nord – на 1,6 лея.