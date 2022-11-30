Dnestr.TV

 
0

В Молдове снова повышается тариф на электроэнергию

В Молдове снова повышается тариф на электроэнергию

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) на заседании в среду установило новые тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей.
Цена, по которой бытовые потребители будут получать электроэнергию от Premier Energy, составит 5,91 лея за кВт/ч, что на 1,14 лея больше ранее действовавшего тарифа. Рост тарифа составил 24%, передаёт sputniknews

Для потребителей FEE Nord, снабжающей электроэнергией северные районы Молдовы, цена вырастет с 4,81 лея до 5,6 лея за кВт/ч, то есть на 14%.
Новые тарифы вступят в силу с момента публикации в "Официальном мониторе".

Ранее компания Premier Energy направила в НАРЭ запрос о повышении тарифа на электроэнергию с 4,77 до 6,38 лея. Компания FEE Nord запросила увеличение с 4,81 до 5,68 лея.

Последний раз тариф на электроэнергию НАРЭ повышали 2 ноября. Тогда электричество для бытовых потребителей от Premier Energy подорожало на 1,62 лея, а для потребителей FEE Nord – на 1,6 лея.
  • Сегодня, 11:41
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • "Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Лин ...
  • Глава Moldovagaz ответил на заявление Тирасполя о наруш ...
  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Украинские беженцы подняли бунт в Болгарии
  • Затулин о ситуации с газом в Приднестровье
  • Народ говорит о событиях в Молдове
  • Сколько переплачивает Молдова за электроэнергию
  • В Москве ждут объяснений Кишинева

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • "Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Лин ...
  • Глава Moldovagaz ответил на заявление Тирасполя о наруш ...
  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Украинские беженцы подняли бунт в Болгарии
  • Затулин о ситуации с газом в Приднестровье
  • Народ говорит о событиях в Молдове
  • Сколько переплачивает Молдова за электроэнергию
  • В Москве ждут объяснений Кишинева
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна