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Президент ПМР обсудил с послом США ситуацию в молдо-приднестровских переговорах

Президент ПМР обсудил с послом США ситуацию в молдо-приднестровских переговорах

Президент ПМР Вадим Красносельский провел встречу с представителями американского посольства. Прибывшую в Тирасполь делегацию возглавил посол США в Молдове Кент Д. Логсдон. С приднестровской стороны участие в дискуссии также принял министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев, сообщает пресс-служба главы государства

Собеседники отметили, что предыдущая встреча состоялась в июле нынешнего года. При этом, по словам Вадима Красносельского, по большинству проблемных аспектов, которые тогда обсуждались, позитивных изменений не наблюдается. Переговорный процесс по-прежнему в состоянии стагнации. Действия Молдовы в сфере энергетики, в части соблюдения прав граждан на свободное передвижение и в экономических отношениях Президент ПМР назвал неадекватными и создающими неблагоприятные условия для переговоров.

«Несмотря на деструктивные действия Молдовы, мы принципиально придерживаемся принципов ведения диалога и миролюбивой позиции. Как бы нас ни провоцировали на ответные меры, стремления действовать зеркально у Приднестровья нет», – подчеркнул Вадим Красносельский.

Он также обратил внимание на тот факт, что в действиях молдавских политиков нет системности, но прослеживается карт-бланш на обострение ситуации. Глава приднестровского государства отметил значимость участия в переговорах всех представителей формата «5+2» для недопущения эскалации, особенно в нынешних сложных геополитических обстоятельствах.

Американский дипломат в свою очередь выразил желание и готовность обсудить широкий спектр вопросов, волнующих обе стороны, заверив, что приветствует сохранение и наращивание диалога.

После детального обмена мнениями по актуальным вопросам участники встречи условились продолжать взаимодействие и поддерживать контакты в рабочем порядке. Кент Логсдон рассказал, что запланировал визит в Приднестровский государственный университет, в частности в Центр английского языка и американской культуры, созданный на площадке ПГУ в 2013 году. Посол отметил инфраструктурные изменения, произошедшие в вузе, рассказав, что пока имел возможность оценить внешнее обновление, сегодня увидит, как университет преобразился после капитального ремонта внутри.

Напомним, США является наблюдателем в молдо-приднестровских переговорах.

фото пресс-службы президента ПМР:

Президент ПМР обсудил с послом США ситуацию в молдо-приднестровских переговорах

Президент ПМР обсудил с послом США ситуацию в молдо-приднестровских переговорах

Президент ПМР обсудил с послом США ситуацию в молдо-приднестровских переговорах

Президент ПМР обсудил с послом США ситуацию в молдо-приднестровских переговорах

Президент ПМР обсудил с послом США ситуацию в молдо-приднестровских переговорах


  • Сегодня, 15:54
  • DTV
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