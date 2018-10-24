Водителей, припарковавших автомобиль ближе 1 метра от пандуса, подъезда или лестницы, будут штрафовать. Нарушителям придется заплатить 184 рубля, сообщает парламентская пресс-служба.
Депутаты Верховного Совета приняли в окончательном чтении законопроект Президента ПМР о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях.
По правилам дорожного движения остановка в этих местах запрещена. Однако не все водители соблюдают правила дорожного движения. Это затрудняет передвижение, в первую очередь людей с ограниченными возможностями здоровья.
Возле пандусов, подъездов и лестниц могут останавливаться только водители-инвалиды I и II групп и те, кто перевозит инвалидов и детей-инвалидов. Также можно останавливаться, если нужно высадить пассажиров или выгрузить багаж.
Принятие изменений в Кодекс об административных правонарушениях прокомментировала заместитель председателя Верховного Совета - председатель Комитета по законодательству, защите прав и свобод граждан Галина Антюфеева: «Было большое количество обращений, когда люди жаловались на то, что владельцы автотранспортных средств останавливают свои автомобили вблизи лестниц, подъездов, пандусов, что создает препятствие для того, чтобы люди могли ими пользоваться. Это инвалиды, родители с колясками, пожилые люди, велосипедисты. И Президент направил такую инициативу, которой вводится административная ответственность в размере 10 РУ МЗП за стоянку либо остановку ближе 1 метра от лестниц, подъездов, пандусов. Водители должны об этом знать и соблюдать прописанные правила».