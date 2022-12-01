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В Одессе решили убрать в музей памятники Екатерине II и Суворову

В Одессе решили убрать в музей памятники Екатерине II и Суворову

Одесский городской совет проголосовал за то, чтобы демонтировать и перенести в местный художественный музей памятник «Учредителям Одессы» со скульптурой российской императрицы Екатерины II в центре, а также памятник полководцу Александру Суворову.

За перенос памятника «Учредителям Одессы» проголосовали 43 депутата из 44, за перенос памятника Суворову — 41 депутат, следует из видеозаписей с заседания горсовета, опубликованных в телеграм-канале горсовета. Несколько депутатов не пришли на заседание, сообщает point.md со ссылкой на meduza.io.

С предложением перенести оба памятника в Одесский художественный музей выступила депутат Александра Ковальчук, которая работает заместителем директора этого музея (она в голосовании не участвовала). Первоначально, как пишет «Думская», оба памятника хотели передать коммунальным предприятиям города, которые занимаются кладбищами и фонтанами.

Мэр Одессы Геннадий Труханов в сентябре предлагал создать в городе парк «имперского и советского прошлого», куда, по его мнению, следует переместить часть архитектурных памятников Одессы.

Что предшествовало?

Памятник «Основателям Одессы» расположен в центре города и изображает российскую императрицу Екатерину II вместе с ее фаворитами — Хосе де Рибасом, Францем де Волланом, Григорием Потемкиным и Платоном Зубовым.

Оригинальный памятник был сооружен в 1900 году. В 1920-м его снесли большевики. Памятник был восстановлен в 2007 году. Попытки убрать памятник через суд в 2012 и 2015 годах были безрезультатными.

28 июня 2022 года на сайте президента Украины появилась петиция о демонтаже памятника российской императрице, набравшая необходимое количество голосов. Автор петиции отмечает, что Екатерина II «способствовала геноциду украинского и крымскотатарского народов, уничтожила Запорожскую Сечь, внедрила политику насильственного обрусения и диктата чужой культуры».

Президент Владимир Зеленский, отвечая на петицию, обратился в Одесский городской совет с просьбой демонтировать памятник Екатерине II.

В сентябре памятник дважды обливали красной краской, а в ноябре Екатерине II надели красный колпак палача, а в правую руку «вложили» веревку с петлей для повешения.

  • Сегодня, 10:56
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