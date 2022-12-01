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В Приднестровье ужесточат уголовную ответственность для пьяных водителей

В Приднестровье ужесточат уголовную ответственность для пьяных водителей

Верховный Совет ПМР принял поправки в Уголовный кодекс для водителей, которых ранее привлекали к уголовной ответственности за езду пьяными, они были уже судимы и снова сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщает парламентская пресс-служба

С момента вступления в силу поправок им может грозить до 3 лет тюрьмы (сейчас это 2 года). Увеличен и максимальный штраф. Если сейчас это 400 РУ МЗП, то согласно поправкам сумма штрафа увеличится на 100 РУ МЗП и составит 9 тысяч 200 рублей, передаёт пресс-служба МВД ПМР

Ужесточена и уголовная ответственность в отношении водителей, лишенных прав и имеющих судимость за ДТП со смертельным исходом или причинением вреда здоровью. Теперь максимальный срок лишения свободы – 2 года либо штраф – до 600 РУ МЗП (свыше 11 тысяч рублей).

Принятые в Уголовный кодекс ПМР поправки вступят в силу через две недели после подписания главой государства.
  • Сегодня, 11:02
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